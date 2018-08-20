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Базовый — не значит скучный: 10 вещей, которые должны быть в осеннем гардеробе
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Базовый — не значит скучный: 10 вещей, которые должны быть в осеннем гардеробе 

Harper’s Bazaar 17 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
До осени осталось чуть меньше двух недель — готовность к новому сезону номер один. Если сейчас кажется странным покупать пальто и сапоги, то, поверьте, через месяц, когда вы в агонии будете штурмовать магазины, вы будете корить себя, что не занялись поисками раньше. Поэтому составляем шопинг-лист прямо сейчас. Среди маст-хэвов — костюм в клетку, животный принт, например зебра, удобные ботильоны «под питона», крупные серьги, маленькая, но практичная сумочка, «лыжный» свитер. Больше вещей, которые нужно знать в лицо каждой моднице, в нашей подборке.
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