Базовый — не значит скучный: 10 вещей, которые должны быть в осеннем гардеробе

До осени осталось чуть меньше двух недель — готовность к новому сезону номер один. Если сейчас кажется странным покупать пальто и сапоги, то, поверьте, через месяц, когда вы в агонии будете штурмовать магазины, вы будете корить себя, что не занялись поисками раньше. Поэтому составляем шопинг-лист прямо сейчас. Среди маст-хэвов — костюм в клетку, животный принт, например зебра, удобные ботильоны «под питона», крупные серьги, маленькая, но практичная сумочка, «лыжный» свитер. Больше вещей, которые нужно знать в лицо каждой моднице, в нашей подборке.