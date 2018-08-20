Ирина Шейк стала дизайнером сумок

Российская супермодель выпустила первую сумочку под своим именем Irina в коллаборации с французским брендом аксессуаров The Kooples.

Сумка наплечная, на длинном ремешке, представлена в трех размерах — мини, среднем и большом, а также в нескольких вариантах материалов (замша, телячья кожа), фактур («змеиная», гладкая, с заклепками) и цветов (черная, желтая, красная, леопардовая).

На официальном сайте бренда стоимость сумочки Irina by The Kooples варьируется от 298 долларов до 458 долларов, что составляет от 20 до 30 тысяч рублей — согласитесь, не слишком высокая стоимость за предмет от ведущей мировой модели и любимицы российской публики.