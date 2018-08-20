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Ирина Шейк стала дизайнером сумок
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Ирина Шейк стала дизайнером сумок 

Журнал ОК! 1 час назад
Российская супермодель выпустила первую сумочку под своим именем Irina в коллаборации с французским брендом аксессуаров The Kooples.
Сумка наплечная, на длинном ремешке, представлена в трех размерах — мини, среднем и большом, а также в нескольких вариантах материалов (замша, телячья кожа), фактур («змеиная», гладкая, с заклепками) и цветов (черная, желтая, красная, леопардовая).
Ирина Шейк
На официальном сайте бренда стоимость сумочки Irina by The Kooples варьируется от 298 долларов до 458 долларов, что составляет от 20 до 30 тысяч рублей — согласитесь, не слишком высокая стоимость за предмет от ведущей мировой модели и любимицы российской публики.
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