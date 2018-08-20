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Финальный аккорд лета: купальники, которые звезды выбирают в этом августе
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Финальный аккорд лета: купальники, которые звезды выбирают в этом августе 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Этот месяц особенно щедр на снимки звезд в бикини. Ежедневно кто-то из западных знаменитостей, отдыхающих на лучших пляжах, публикует очередной эффектный кадр в купальнике. И тут уже не обойтись без обсуждений в СМИ и соцсетях, хотят этого сами герои фотосъемок или нет.
Впрочем, стесняться им точно нечего: таким фигурам можно только позавидовать. Да и разглядывать подтянутые тела зачастую не так интересно, как купальники, на них надетые. От разнообразия цветов и фасонов разбегаются глаза.
Поэтому, если ваш отпуск пока что еще впереди и вы ищете вдохновение для шопинга перед поездкой, эта подборка определенно для вас.
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Женский форум
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