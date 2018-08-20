Финальный аккорд лета: купальники, которые звезды выбирают в этом августе

Этот месяц особенно щедр на снимки звезд в бикини. Ежедневно кто-то из западных знаменитостей, отдыхающих на лучших пляжах, публикует очередной эффектный кадр в купальнике. И тут уже не обойтись без обсуждений в СМИ и соцсетях, хотят этого сами герои фотосъемок или нет.

Впрочем, стесняться им точно нечего: таким фигурам можно только позавидовать. Да и разглядывать подтянутые тела зачастую не так интересно, как купальники, на них надетые. От разнообразия цветов и фасонов разбегаются глаза.

Поэтому, если ваш отпуск пока что еще впереди и вы ищете вдохновение для шопинга перед поездкой, эта подборка определенно для вас.