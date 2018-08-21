Меланья Трамп в октябре совершит официальную поездку в Африку

Первая леди США Меланья Трамп планирует поездку в Африку без американского лидера Дональда Трампа . Визит намечен на октябрь и будет включать несколько стран континента.

Об этом сообщает CBS News.

«Это станет моей первой поездкой в Африку и я рада, что смогу узнать о трудностях, с которыми сталкиваются дети по всему континенту, в то же время познакомиться с её богатой культурой и историей. Мы глобальное общество и я верю, что, ведя открытый диалог и обмениваясь идеями, у нас будет реальный шанс научиться чему-то друг у друга», — заявила Меланья Трамп.

Она добавила, что планирует осветить успешные инициативы по гуманитарной деятельности и программы по развитию, которые развёрнуты во многих странах Африки.

Точные даты и страны пока не известны.

Первая самостоятельная зарубежная поездка Меланьи Трамп состоялась осенью прошлого года. Супруга президента США прилетела в канадский Торонто.