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Меланья Трамп в октябре совершит официальную поездку в Африку
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Меланья Трамп в октябре совершит официальную поездку в Африку 

RT на русском 20 минут назад
Фото: RT на русском
Первая леди США Меланья Трамп планирует поездку в Африку без американского лидера Дональда Трампа. Визит намечен на октябрь и будет включать несколько стран континента.
Об этом сообщает CBS News.
«Это станет моей первой поездкой в Африку и я рада, что смогу узнать о трудностях, с которыми сталкиваются дети по всему континенту, в то же время познакомиться с её богатой культурой и историей. Мы глобальное общество и я верю, что, ведя открытый диалог и обмениваясь идеями, у нас будет реальный шанс научиться чему-то друг у друга», — заявила Меланья Трамп.
Она добавила, что планирует осветить успешные инициативы по гуманитарной деятельности и программы по развитию, которые развёрнуты во многих странах Африки.
Точные даты и страны пока не известны.
Первая самостоятельная зарубежная поездка Меланьи Трамп состоялась осенью прошлого года. Супруга президента США прилетела в канадский Торонто.
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