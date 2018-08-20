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Назло всем критикам: безукоризненный образ Мелании Трамп для саммита в Роквилле
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Назло всем критикам: безукоризненный образ Мелании Трамп для саммита в Роквилле 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
20 августа Мелания Трамп прибыла в город Роквилл, располагающийся в американском штате Мэриленд. Там первая леди посетила саммит, прошедший в Управлении ресурсами и службами здравоохранения, и выступила с речью. Выглядела супруга президента США просто прекрасно: ее образ полностью соответствовал мероприятию и при этом был интересным и стильным.
Для ответственного события Мелания выбрала шифоновую блузку грязно-голубого цвета с объемным бантом на шее, укороченные черные брюки, лакированные лодочки в тон и классический жакет, который накинула на плечи.
Нередко миссис Трамп критикуют за неуместные модные образы. Порой ее наряды провоцируют настоящие скандалы. Но точно не в этот раз: на саммите в Роквилле первая леди выглядела безукоризненно!
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Женский форум
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