Назло всем критикам: безукоризненный образ Мелании Трамп для саммита в Роквилле

20 августа Мелания Трамп прибыла в город Роквилл, располагающийся в американском штате Мэриленд. Там первая леди посетила саммит, прошедший в Управлении ресурсами и службами здравоохранения, и выступила с речью. Выглядела супруга президента США просто прекрасно: ее образ полностью соответствовал мероприятию и при этом был интересным и стильным.

Для ответственного события Мелания выбрала шифоновую блузку грязно-голубого цвета с объемным бантом на шее, укороченные черные брюки, лакированные лодочки в тон и классический жакет, который накинула на плечи.

Нередко миссис Трамп критикуют за неуместные модные образы. Порой ее наряды провоцируют настоящие скандалы. Но точно не в этот раз: на саммите в Роквилле первая леди выглядела безукоризненно!