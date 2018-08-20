10 удлиненных пиджаков для осени на любой вкус и кошелек

Не купить этой осенью пиджак — выше чьих-либо сил. О достоинствах офисной классики и популярности oversize-блейзеров у звезд стритстайла говорить не приходится. Другое дело, что среди множества моделей легко потеряться. На помощь приходят скидки: даже в последние дни распродаж есть шанс найти настоящее сокровище вроде Prada или Victoria Beckham за полцены. Такие траты в случае с базовыми моделями всегда имеют смысл: кирпично-красная клетка будет актуальна и в следующем году. Если вы ищете вещь на сезон, то в вашем распоряжении весь масс-маркет: берите сразу несколько разных фасонов и принтов — огромный выбор позволяет. Тем более у большинства брендов есть и премиум-линейки, отличающиеся прекрасным качеством.

Необязательно строго придерживаться тренда на power dressing, хотя именно благодаря ему в наших гардеробах вновь появились костюмы с мужского плеча. Для женственных образов выбирайте приталенные фасоны, для расслабленных — мягкие струящиеся ткани и свободный крой. Чтобы задать направление поиску, мы нашли 11 вариантов как из новых коллекций, так и с приличной скидкой, среди которых вы точно найдете свой.