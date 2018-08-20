Мода в Instagram: 5 аккаунтов блогеров-близнецов, которых объединяет не только внешность, но и стиль

Близнецы — тема почти магическая. Их наличие в фильме или рекламной кампании почти наверняка повысит интерес публики, просто потому что это любопытно. Темные времена Средневековья, когда близнецов и их матерей сжигали на кострах, давно прошли, и теперь идентичные парочки вызывают скорее приступы умиления, а не священный ужас. Индустрия моды этим, конечно, пользуется. Сестры Рут и Мэй Белл вместе ходят по подиумам самых именитых домов Моды, сестры Сими и Хейз Харда завоевывают Instagram. «КВ» собрал аккаунты, где еще можно получить двойную дозу стильных луков.

1. @guesstudio

Сабрина и Сара Гессаб родом из Парижа, но уже давно чувствуют себя как дома и в других модных столицах мира. Обе сестры обожают яркие цвета, смешение принтов и с удовольствием добавляют к своим образам настроение 90-х. Впечатляющие прически двух близняшек и вовсе не оставляют им шансы остаться незамечанными. Свои модные заметки сестры ведут из разных концов света: сейчас Сабрина живет в Рио-де-Жанейро, а Сара учится в Лондоне.

2. @theroyaltwins

Белла и Хлое прославились, когда им было еще четыре года в 2015 году. Модные журналы попали под очарование малышек, наряжающихся сумками Chanel , а также примеряющих на себя образы культовых персон в мире моды, вроде Анны Винтур Карла Лагерфельда . Фотографии девочек собирали множество лайков от знаменитостей, а Ким Кардашьян даже оставила комментарий, назвав их милыми. Сегодня сестры ведут типичную для всех fashion-инфлюенсеров жизнь: много путешествуют, рекламируют в блоге одежду разных брендов, отдыхают на модных курортах и по-прежнему общаются с селебрити на равных.

3. @lara_mara_sheila

Сестер в этом блоге, на самом деле, три: вместе с близнецами на фото появляется и их старшая сестра Шейла, но 12-летние Лара и Мара выделяются даже в своем коммьюнити. Все дело в том, что девочки, родившиеся в Гвинея-Бисау, являются альбиносами. Необычную красоту сестер миру открыл фотограф Виннициус Терранова, пригласивший их в свой проект «Редкие цветы». С тех пор близнецы нарасхват. Сегодня девочки живут в Сан-Пауло и работают моделями.

4. @beckermanblog

Будьте осторожны, открывая этот аккаунт. В глаза может не только двоиться, но и рябить! Канадки Кайлианна и Саманта Бекерман обожают яркие цвета и не зря дружат с Джереми Скоттом , креативным директором Moschino. Мультяшный стиль марки как нельзя лучше дополняет их гардероб, составленный в основном из одежды, найденной на блошиных рынках. Сестры не только опытные блогеры, но и в отличие от многих инфлюенсеров могут похвастаться специальным образованием: обе закончили Fashion Institute of Technology в Нью-Йорке. Там же учились и Майкл Корс , и Кельвиy Кляйн и главный редактор Elle Нина Гарсия.

5. @thehesstwins

Блог 25-летних бостонских близнецов Эшли и Кэт Хэсс — это ода уличному стилю и разрушение стереотипов о блондинках, как о любительницах всего розовенького и миленького. Здесь правит черный цвет, фасоны oversize и культовые среди молодых модников марки вроде Heron Preston, Off-White и Supreme. Симпатия к спортивному стилю, возможно, идет из семьи: мама девочек уже много лет встречается с главным тренером главного футбольного клуба Бостона The New England Patriots, чьи матчи сестры регулярно посещают.