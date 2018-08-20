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13 базовых лонгсливов на замену белой футболке
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13 базовых лонгсливов на замену белой футболке 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Каждую весну мы с таким трудом находим идеальную белую футболку на лето, что расставаться с ней в сентябре всегда ужасно обидно. В качестве альтернативы предлагаем вам простые кофты с длинным рукавом из тонкого трикотажа или хлопка, которые можно носить как под верхней одеждой или пиджаком, так и самостоятельно. Облегающие топы хорошо будут смотреться со струящимися юбками миди и любым низом с высокой талией. Водолазки носите под блейзер и желательно с ретрофасонами джинсов. Например, клеш, чтобы ностальгировать по 70-м и не мерзнуть на осеннем ветру. Свитшоты же (за редкими исключениями вроде Current/Elliott) легко заменят куртку, а в сочетании с тонким тренчем помогут создать идеальный многослойный образ на каждый день.
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Женский форум
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