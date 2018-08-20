Учитель русского Павел Воля сделал коллекцию одежды. Какой она получилась? 

Peopletalk: последние новости

Идеальная талия: Ким Кардашьян на пляже в Майами

Ким Кардашьян во всем змеином с дочкой Норт в Майами

Проще простого! Что делают Меган Маркл и Кейт Миддлтон, чтобы юбка не развевалась на ветру?