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В Сети запустили флешмоб #соберицветафлага в честь российского триколора
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В Сети запустили флешмоб #соберицветафлага в честь российского триколора 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские пользователи соцсетей, которые сегодня отмечают День флага, запустили флешмоб #соберицветафлага и выкладывают фотография, где из различных предметов складывают российский триколор или же просто публикуют свои фото с флагом.
Инициатором акции в этом году стал Олег Газманов. Он сумел собрать флаг России из касок и бейсболки.
С Днём ФЛАГА! Россияне! Принял эстафету #соберицветафлага из подручных материалов. Собрал из гастрольных подарков! Передаю дальше— выкладывайте свои фото с хэштегом. Всем #моиясныедни #житьтакжить #газманов #флаг #флагроссии🇷🇺
Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)
22 Авг 2018 в 12:31 PDT  К флешмобу присоединилась и певица Зара. «Я счастлива, что живу в это историческое время, когда #Нашфлаг, гордо развевается над просторами нашей планеты, вселяя чувство гордости в сердца граждан России», — подписала она свой пост.
Публикация от ZARA (@zara_music)
22 Авг 2018 в 3:49 PDT  Россиян также поздравил музыкант Стас Михайлов.
Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)
22 Авг 2018 в 3:57 PDT  Некоторые подошли к флешмобу с юмором. Так, актер Стас Ярушин попытался собрать флаг из предметов одежды, если таковым можно считать полотенце.
Публикация от Ярушин Станислав (@yarushinstanislav)
22 Авг 2018 в 3:29 PDT  Флешмоб поддержали и обычные пользователи.
Публикация от Дарья Болотникова (@dashka_bolotnikova)
22 Авг 2018 в 6:17 PDT  Публикация от Вероника Кузнецова (Шакирова) (@verobrika)
22 Авг 2018 в 5:00 PDT  Публикация от Владиславовна (@alena_vladislavovna_)
21 Авг 2018 в 1:22 PDT  Публикация от Елена Сиротина (@sirotina_elena)
22 Авг 2018 в 6:04 PDT
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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