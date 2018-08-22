В Сети запустили флешмоб #соберицветафлага в честь российского триколора

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости . Российские пользователи соцсетей, которые сегодня отмечают День флага, запустили флешмоб #соберицветафлага и выкладывают фотография, где из различных предметов складывают российский триколор или же просто публикуют свои фото с флагом.

Инициатором акции в этом году стал Олег Газманов . Он сумел собрать флаг России из касок и бейсболки.

С Днём ФЛАГА! Россияне! Принял эстафету #соберицветафлага из подручных материалов. Собрал из гастрольных подарков! Передаю дальше— выкладывайте свои фото с хэштегом. Всем #моиясныедни #житьтакжить #газманов #флаг #флагроссии🇷🇺

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)

22 Авг 2018 в 12:31 PDT К флешмобу присоединилась и певица Зара. «Я счастлива, что живу в это историческое время, когда #Нашфлаг, гордо развевается над просторами нашей планеты, вселяя чувство гордости в сердца граждан России», — подписала она свой пост.

Публикация от ZARA (@zara_music)

22 Авг 2018 в 3:49 PDT Россиян также поздравил музыкант Стас Михайлов

Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)

22 Авг 2018 в 3:57 PDT Некоторые подошли к флешмобу с юмором. Так, актер Стас Ярушин попытался собрать флаг из предметов одежды, если таковым можно считать полотенце.

22 Авг 2018 в 3:29 PDT Флешмоб поддержали и обычные пользователи.

Публикация от Дарья Болотникова (@dashka_bolotnikova)

22 Авг 2018 в 6:17 PDT Публикация от Вероника Кузнецова (Шакирова) (@verobrika)

22 Авг 2018 в 5:00 PDT Публикация от Владиславовна (@alena_vladislavovna_)

21 Авг 2018 в 1:22 PDT Публикация от Елена Сиротина (@sirotina_elena)

22 Авг 2018 в 6:04 PDT