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Заберите, я сфоткал: каждый десятый британец возвращает одежду в магазин после поста в инстаграме
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Заберите, я сфоткал: каждый десятый британец возвращает одежду в магазин после поста в инстаграме 

BigPikcha.ru 59 минут назад
Фото: BigPikcha.ru
Социальные сети наложили огромный отпечаток на нашу жизнь. Instagram — это красивая картинка, приукрашенная реальная жизнь. Многие пользователи соцсети хотят показаться лучше, чем они есть на самом деле, успешнее, красивее. Одно из правил успешного инстаграма — не выкладывать фотографии в одной и той же одежде, а то мало ли что люди подумают.
Источник: Independent
Публикация от Karishma Yadav (@pinktrunkk)
19 Авг 2018 в 10:58 PDT  Компания Barclaycard провела исследование британского рынка и показала, что каждый десятый британский покупатель приобретает одежду только ради снимка в инстаграме.
Публикация от Jenny Tsang (@tsangtastic)
19 Авг 2018 в 6:40 PDT  По хештегу #lookoftheday («лук дня») в инстаграме можно найти почти 25 миллионов фотографий, и с каждым днем их количество увеличивается. Согласно исследованию, после того как пользователи соцсети из Британии выкладывают «лук дня», они возвращают одежду обратно в магазин.
Публикация от Djlastking (@djlastking_)
7 Авг 2018 в 9:28 PDT  В опросе участвовали 2002 покупателя. И оказалось, что наиболее подвержены этому явлению взрослые люди в возрасте от 35 до 44 лет. Больше всего удивляет, что в основном это мужчины. Каждый пятый из них признался, что покупает одежду только ради снимка.
Публикация от Rodrigo Maluk (@rodrigomaluk)
19 Авг 2018 в 9:39 PDT  Более того, 10 процентов мужчин сказали, что им будет стыдно, если друзья увидят их два раза в одной и той же одежде. Для сравнения: такая же ситуация смущает только 7 процентов опрошенных женщин.
И мужчины, и женщины поделились, что используют старый трюк, чтобы вернуть потом вещи: не срезают с них бирку.
Публикация от Jacqueline Mikuta (@miikutas_)
19 Авг 2018 в 11:48 PDT  Магазинам приходится адаптироваться под пользователей соцсетей. Некоторые интернет-магазины практикуют стратегию «примерь, прежде чем покупать», когда клиент может померить одежду дома.
Инстаграм популяризует так называемую «одежду на один раз». Ретейлеры страдают от этого, теряют деньги и пытаются найти выходы из ситуации, чтобы не терять клиентов.
«Чтобы мотивировать людей носить одежду не только для фотографии, интернет-магазинам нужно задуматься о том, чтобы выкладывать разнообразные фотографии и видео с вариантами ношения вещи. Нужно показать, что эту одежду можно носить по-разному», — говорит директор по стратегии Barclaycard Джордж Аллардис.
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