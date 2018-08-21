Меган Маркл стала примером для голливудских женщин

Актрису Дженнифер Гарнер заметили на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе в точно таком же наряде, как у Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

45-летняя Гарнер пришла на церемонию вручения своей именной звезды на Аллею славы в темно-синем миди-платье Augustus Dress французского модельера Ролана Муре.

Такое же платье с вырезом лодочкой надевала герцогиня Сассекская за день до своей свадьбы с принцем Гарри

Вещь доступна на официальном сайте Roland Mouret в голубом и темно-синем цветах по цене 1110 долларов.

Американская актриса Дженнифер Гарнер прославилась после роли в сериале «Шпионка», за которую она получила «Золотой глобус», премию Гильдии киноактеров США и четыре номинации на премию «Эмми».