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Меган Маркл стала примером для голливудских женщин
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Меган Маркл стала примером для голливудских женщин 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
Актрису Дженнифер Гарнер заметили на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе в точно таком же наряде, как у Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.
45-летняя Гарнер пришла на церемонию вручения своей именной звезды на Аллею славы в темно-синем миди-платье Augustus Dress французского модельера Ролана Муре.
Такое же платье с вырезом лодочкой надевала герцогиня Сассекская за день до своей свадьбы с принцем Гарри.
Вещь доступна на официальном сайте Roland Mouret в голубом и темно-синем цветах по цене 1110 долларов.
Американская актриса Дженнифер Гарнер прославилась после роли в сериале «Шпионка», за которую она получила «Золотой глобус», премию Гильдии киноактеров США и четыре номинации на премию «Эмми».
Это не первый случай, когда знаменитости перенимают стиль Меган Маркл. В июле дочь герцога и герцогини Йоркских принцесса Евгения появилась в точно такой же обуви, как у герцогини. На празднование столетнего юбилея южноафриканского лидера Нельсона Манделы 28-летняя Евгения Йоркская пришла в нюдовых туфлях-лодочках на завязках итальянского люксового бренда Aquazzura.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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