Лето на запястье: идеальные часы для жаркого сезона

Многогранные и способные постоянно изменяться часы Serpenti устанавливают свой собственный ритм приносящего радость драгоценного времени. После игры с оттенками золота и красочными кожаными ремешками коллекция Serpenti демонстрирует свою мощь, предлагая неожиданную комбинацию высоких технологий и драгоценных материалов.

Часы Serpenti Spiga, выполненные в керамике белого или чёрного цвета с деталями из розового золота, облегают запястье в два оборота столь же нежно, как и их родственники с цельнозолотыми браслетами или кожаными ремешками. Корпус из розового золота, обрамляющий чёрный или белый лакированный циферблат, представляется совершенно естественным продолжением браслета, тем самым утверждается решительно современный характер новых моделей. Тем временем одна из моделей Spiga делает смелый подход к беспрецедентным высотам, дерзко накручивая вокруг предплечья пять оборотов черного керамического браслета с декорированными бриллиантами деталями из 18-каратного розового золота!

SERPENTI TUBOGAS 3 GOLD COLOURS Браслет Tubogas в два оборота из комбинации 18-каратного золота трёх оттенков: жёлтого, розового и белого; корпус из 18-каратного розового золота; ободок, инкрустированный бриллиантами; корректирующая головка из 18-каратного розового золота с кабошоном из рубеллита; персонализированный для Bvlgari прецизионный кварцевый механизм.

SERPENTI TUBOGAS Браслет Tubogas в два оборота из 18-каратного розового золота; 35-миллиметровый корпус из 18-каратного розового золота с бриллиантами; корректирующая головка из 18-каратного розового золота с кабошоном из рубеллита; матовый посеребрённый циферблат с рельефным декором «гильоше» с расходящимися из центра лучами; персонализированный для Bvlgari прецизионный кварцевый механизм. Браслет Tubogas в один оборот из 18-каратного розового золота; 35-миллиметровый корпус из 18-каратного розового золота с бриллиантами; корректирующая головка из 18-каратного розового золота с кабошоном из рубеллита; матовый посеребрённый циферблат с рельефным декором «гильоше» с расходящимися из центра лучами; персонализированный для Bvlgari прецизионный кварцевый механизм.

SERPENTI SPIGA CERAMIC Белый керамический браслет в два оборота с элементами из 18-каратного розового золота; корпус из белой керамики с инкрустированным бриллиантами ободком из 18-каратного розового золота; корректирующая головка с кабошоном из рубеллита; полированный белый лаковый циферблат с эффектом солнечного отлива; персонализированный для Bvlgari прецизионный кварцевый механизм. Чёрный керамический браслет в два оборота с элементами из 18-каратного розового золота; корпус из чёрной керамики с инкрустированным бриллиантами ободком из 18-каратного розового золота; корректирующая головка с кабошоном из рубеллита; полированный чёрный лаковый циферблат с эффектом солнечного отлива; персонализированный для Bvlgari прецизионный кварцевый механизм. Чёрный керамический браслет в пять оборотов с инкрустированными бриллиантами элементами из 18-каратного розового золота; корпус из чёрной керамики с инкрустированным бриллиантами ободком из 18-каратного розового золота; корректирующая головка из 18-каратного розового золота с кабошоном из рубеллита; полированный чёрный лаковый циферблат; персонализированный для Bvlgari прецизионный кварцевый механизм.

SERPENTI TWIST YOUR TIME Браслет, состоящий из четырёх цепочек, которые изготовлены из 18-каратного розового золота (с возможностью быстрой замены); 27-миллиметровый корпус из 18-каратного розового золота; корректирующая головка с кабошоном из рубеллита; персонализированный для Bvlgari прецизионный кварцевый механизм. Ремешок из металлизированной телячьей кожи цвета топаза «индиго» в четыре оборота (с возможностью быстрой замены); стальной 27-миллиметровый корпус; инкрустированный бриллиантами ободок; корректирующая головка с кабошоном из рубеллита; синий лаковый циферблат с эффектом солнечного отлива; персонализированный для Bvlgari прецизионный кварцевый механизм. Ремешок из металлизированной телячьей кожи цвета жадеита «глициния» в четыре оборота (с возможностью быстрой замены); 27-миллиметровый корпус из 18-каратного розового золота; инкрустированный бриллиантами ободок; корректирующая головка с кабошоном из рубеллита; чёрный лаковый циферблат с эффектом солнечного отлива; персонализированный для Bvlgari прецизионный кварцевый механизм. Ремешок из металлизированной телячьей кожи цвета античной бронзы в два оборота (с возможностью быстрой замены); стальной 27-миллиметровый корпус; инкрустированный бриллиантами ободок из 18-каратного розового золота; корректирующая головка с кабошоном из рубеллита; серый лаковый циферблат с эффектом солнечного отлива; персонализированный для Bvlgari прецизионный кварцевый механизм.