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Привет из прошлого: Логомания снова на волне
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Привет из прошлого: Логомания снова на волне 

Fraufluger.ru 40 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
80-е года знамениты модой на всё кричащее и вызывающее. Огромные надписи брендов на одежде, немыслимых размеров брелки с логотипами и принты, намекающие на принадлежность к определённому дому моды, буквально захватили разум и гардероб всех модников. Позже логомания стала моветоном, и все предпочтения были отданы одежде и аксессуарам, на которых с трудом можно было разглядеть надпись или логотип. Теперь же, мы в очередной раз убеждаемся в том, что в моде все циклично, и ни один тренд не уходит навсегда. Привет из прошлого: Логомания снова на волнеВ 2018 году логомания снова ворвалась в нашу жизнь и вот уже все самые знаменитые
люди России и мира демонстрируют нам луки, которые громко заявляют о принадлежности надетых вещей к тому или иному бренду.
Тимати уже не первый раз  демонстрирует свою симпатию к такому тренду. На финале «Песен» на ТНТ он был в  принтованном костюме Gucci и с поясной сумкой Louis Vuitton, а чуть раньше засветился в своем инстаграме почти в  таком же виде, только штаны решил сменить на черную классику Adidas.
Кайли Дженнер, например,
одним своим луком совместила сразу два главных тренда: кислотные цвета и  логоманию. Да и в целом вся семья Кардашьян грешит своей падкостью на всё вызывающее,
потому никто не удивился, увидев Кайли в таком костюме.
Безусловно, такой тренд — это  весело и забавно, особенно, когда ему отдают предпочтение довольно серьезные
люди, которых привычней видеть в деловых костюмах и минималистичных платьях. На  сегодняшний день выбор одежды и аксессуаров в таком стиле просто огромный,
потому стоит хотя бы попробовать надеть на себя что-то подобное, и посмотреть, насколько
комфортно вы себя будете чувствовать. Но меру, все-таки, надо знать и ни в коем
случае не обличать себя в тотал-луки в таком стиле!
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