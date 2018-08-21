Привет из прошлого: Логомания снова на волне

80-е года знамениты модой на всё кричащее и вызывающее. Огромные надписи брендов на одежде, немыслимых размеров брелки с логотипами и принты, намекающие на принадлежность к определённому дому моды, буквально захватили разум и гардероб всех модников. Позже логомания стала моветоном, и все предпочтения были отданы одежде и аксессуарам, на которых с трудом можно было разглядеть надпись или логотип. Теперь же, мы в очередной раз убеждаемся в том, что в моде все циклично, и ни один тренд не уходит навсегда. Привет из прошлого: Логомания снова на волнеВ 2018 году логомания снова ворвалась в нашу жизнь и вот уже все самые знаменитые

люди России и мира демонстрируют нам луки, которые громко заявляют о принадлежности надетых вещей к тому или иному бренду.

Тимати уже не первый раз демонстрирует свою симпатию к такому тренду. На финале «Песен» на ТНТ он был в принтованном костюме Gucci и с поясной сумкой Louis Vuitton , а чуть раньше засветился в своем инстаграме почти в таком же виде, только штаны решил сменить на черную классику Adidas.

Кайли Дженнер, например,

одним своим луком совместила сразу два главных тренда: кислотные цвета и логоманию. Да и в целом вся семья Кардашьян грешит своей падкостью на всё вызывающее,

потому никто не удивился, увидев Кайли в таком костюме.

Безусловно, такой тренд — это весело и забавно, особенно, когда ему отдают предпочтение довольно серьезные

люди, которых привычней видеть в деловых костюмах и минималистичных платьях. На сегодняшний день выбор одежды и аксессуаров в таком стиле просто огромный,

потому стоит хотя бы попробовать надеть на себя что-то подобное, и посмотреть, насколько

комфортно вы себя будете чувствовать. Но меру, все-таки, надо знать и ни в коем

случае не обличать себя в тотал-луки в таком стиле!

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