Ещё
Цвет улучшает настроение: Мария Кожевникова обзавелась неоново-желтым платьем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цвет улучшает настроение: Мария Кожевникова обзавелась неоново-желтым платьем 

Eva.ru 23 минуты назад
Фото: Eva.ru
В наступающем сезоне осень-зима 2018 неоновые цвета гарантированно обещают стать самыми трендовыми, и звезды в числе первых стали обогащать свой гардероб яркими красками. Мария Кожевникова поддержала тенденцию и поделилась своим отношением к ярким нарядам, аргументировав с точки зрения науки важность приобретения таких сочных оттенков.
Фанаты 80-х ликуют, поскольку звездные дизайнеры, представив коллекции осень-зима 2018 в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, щедро использовали когда-то популярные неоновые расцветки. Теперь с приходом холодов сочные оттенки заполнят улицы, ведь каждая уважающая себя модница приобретёт стопку кислотно-зелёных, ярко-жёлтых и неоново-синих вещей, и даже прикупит себе вечерний наряд в этих оттенках, последовал за модным домом Prada. В восторге от ярких цветов в гардеробе и Мария Кожевникова, которая не поленилась с научной точки зрения обосновать важность иметь в своём распоряжении хотя бы один сочный наряд.
«Когда у меня нет настроения, я всегда надеваю яркую одежду, есть такая наука, как лечение цветом, почитайте, это был мой доклад по Физике в 10 классе!», — наставительно сообщила Мария и принялась перечислять все положительные стороны ношения желтых нарядов. По ее словам, желтый цвет повышает концентрацию внимания, улучшает настроение и память. Также дарит веселье и радость, избавляет от депрессий и мрачного взгляда на жизнь, ведь это цвет смеха. Более того, Кожевникова уверяет, что жёлтый воздействует на весь пищеварительный тракт и настраивает на очищение организм, что является бесценным пунктом для всех худеющих.
И хотя календарная осень ещё не наступила, однако в нетерпении грядущих дней некоторые звезды уже сейчас примеряют свои яркие и нескучные обновки. К примеру, известная модница Блейк Лайвли пришла на премьеру фильма, с ног до головы сияя в неоновом наряде.
Eva.ru: последние новости
Пижамный стиль: Алла Пугачева примерила актуальный образ Лето на запястье: идеальные часы для жаркого сезона Женственно и игриво: Наталия Орейро представила новую коллекцию одежды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она вернулась ко мне без одежды»44
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки18
8 вещей, которые нельзя смывать в раковину
Лорак засветилась с новым мужчиной после скандала
Самые красивые первые леди мира
Видео
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
10:04
Знаменитые подкаблучники, которые рады подчиняться
Любовь Звёзды
05:46
Самые красивые первые леди мира
Звёзды Красота
04:07
Как время изменило знаменитостей
Звёзды Красота
05:59
Звезды, которые терпеть не могут бюстгальтеры
Звёзды Красота
05:12
Что вы не знали о женском теле
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение