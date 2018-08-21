Цвет улучшает настроение: Мария Кожевникова обзавелась неоново-желтым платьем

В наступающем сезоне осень-зима 2018 неоновые цвета гарантированно обещают стать самыми трендовыми, и звезды в числе первых стали обогащать свой гардероб яркими красками. Мария Кожевникова поддержала тенденцию и поделилась своим отношением к ярким нарядам, аргументировав с точки зрения науки важность приобретения таких сочных оттенков.

Фанаты 80-х ликуют, поскольку звездные дизайнеры, представив коллекции осень-зима 2018 в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, щедро использовали когда-то популярные неоновые расцветки. Теперь с приходом холодов сочные оттенки заполнят улицы, ведь каждая уважающая себя модница приобретёт стопку кислотно-зелёных, ярко-жёлтых и неоново-синих вещей, и даже прикупит себе вечерний наряд в этих оттенках, последовал за модным домом Prada. В восторге от ярких цветов в гардеробе и Мария Кожевникова, которая не поленилась с научной точки зрения обосновать важность иметь в своём распоряжении хотя бы один сочный наряд.

«Когда у меня нет настроения, я всегда надеваю яркую одежду, есть такая наука, как лечение цветом, почитайте, это был мой доклад по Физике в 10 классе!», — наставительно сообщила Мария и принялась перечислять все положительные стороны ношения желтых нарядов. По ее словам, желтый цвет повышает концентрацию внимания, улучшает настроение и память. Также дарит веселье и радость, избавляет от депрессий и мрачного взгляда на жизнь, ведь это цвет смеха. Более того, Кожевникова уверяет, что жёлтый воздействует на весь пищеварительный тракт и настраивает на очищение организм, что является бесценным пунктом для всех худеющих.

И хотя календарная осень ещё не наступила, однако в нетерпении грядущих дней некоторые звезды уже сейчас примеряют свои яркие и нескучные обновки. К примеру, известная модница Блейк Лайвли пришла на премьеру фильма, с ног до головы сияя в неоновом наряде.