Ким Кардашьян выглядит как баварская королева в шикарном красно-розовом платье Vivienne Westwood

Прощайте, нелепые шорты! 37-летняя звезда реалити Ким Кардашьян в сториз своего Instagram показала новый неожиданный образ.

На новых эффектных фото Ким Кардашьян позирует посреди зеленого луга в красно-розовом платье Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood с декольте и пышной юбкой. Выполненное из благородных тканей платье обыгрывает тему баварского костюма, напоминая его шнуровкой и фартуком, повязанным справа — так в национальном баварском женском наряде обозначался замужний статус женщины.

C высокой прической, которая подошла бы Анджелине Джоли или Монике Беллуччи , Ким Кардашьян похожа на королеву — и вряд ли кто-нибудь посмеется над этим образом так же легко, как над любым из ее уличных look'ов этого года:

А ты бы примерила платье как у Ким?

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Фото:Instagram