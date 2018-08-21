Названы самые безвкусно одетые звезды на MTV Video Music Awards

Природа наградила их талантом, а вот чувством стиля, похоже, обделила.

Церемония награждения MTV VMA из года в год превращается в парад «голых» нарядов. Экстравагантные певицы, актрисы и модели стараются перещеголять друг друга откровенными нарядами. И если у кого-то получается создать весьма соблазнительный образ, то большинство звезд с платьями промахиваются.

Как ни странно, в этом году тело во всей красе показали не звезда клана Кардашьян-Дженнер и не знойная красотка Джей Ло, а те знаменитости, которым не стоило бы так обнажаться.

Самым безвкусным и эпатажным образом, езусловно, можно признать алый латексный аутфит Эмбер Роуз. Кажется, купила она его не в модном бутике, а в магазине для взрослых, а чтобы произвести еще более шокирующее впечатление, добавила к нему маску и плетку.

Недалеко от Эмбер ушла и Блэк Чайна . Топ и короткая юбка из цепочек ничуть не скрывали прелестей певицы.

Эмбер Роуз

Блэк Чайна

Ники Минаж, которая, кстати, стала победительницей в номинации «Лучшее хип-хоп видео», появилась на красной дорожке в абсолютно прозрачной юбке. Рита Ора тоже решила не отставать, и надела платье, которое вообще не оставляло простора для фантазии.

Ники Минаж

Рита Ора Актриса Даша Поланко тоже вышла к фотографам в «голом» наряде. Учитывая, что звезда — та еще пышка, на ней бы лучше смотрелся более закрытое платье. Поланко удивила и макияжем: похоже, визажиста ей стоит уволить. Синие тени, которые доходили до висков, только портили облик девушки.

Скай Эдварс, солистка группы Morcheeba, вообще пришла на церемонию вручения премии полуголой. Нельзя же считать полноценной одеждой наклейки на груди? Лили Баррис появилась на красной дорожке в одном лифчике и пышной цветастой юбке. А Карди Би, которая вышла в свет едва ли не впервые после рождения ребенка (ее дочке исполнился месяц), поразила внушительным декольте.

Wday.ru собрал наряды этих и других звезд в одной фотогалерее.

Даша Поланко

Джей Ло Лили Баррис

Игги Азалия

Карди Би Камилла Кабельо

Блэк Лайвли

Жасмин Сандерс

Кайли Дженнер

Карли Клосс

Хейли Куоко

Шанина Шейк

Голые фрик-дивы, которые ничего не сделали, но их знают все Шпица в секси-платье и другие звезды на кинофестивале

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