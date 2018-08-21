Как выбрать правильную одежду для школьника?

Вовсю гудят школьные базары, чуть ли не на всех углах реклама «рабочей» одежды для учеников. Если верить производителям и продавцам, — исключительно качественной и безопасной для детей.

Чтобы купить именно такую, специалисты Алтайского медицинского университета подготовили родителям рекомендации.

Безопасности нужны сертификаты!

Во-первых, производитель школьной формы должен быть достаточно известным на рынке, а товар должен иметь сертификаты качества и санитарно-гигиенической экспертизы. Продавец обязан предоставить покупателю документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукции.

Во-вторых, необходимо выбирать качественные материалы: шерсть, хлопок, шёлк, вискозу. Хлопок и шерсть обладают отличной воздухопроницаемостью, помогают регулировать температуру поверхности тела, и они гипоаллергенны, что очень важно из-за высокой физической активности школьников, особенно начальных классов. Содержание синтетических волокон не должно превышать 35% (для костюмной группы этот показатель выше — 55%), потому что у вещей из синтетики плохая воздухопроницаемость (ребёнок будет потеть) и высокая электризуемость (что будет доставлять дискомфорт).

— Полностью отказываться от одежды с содержанием синтетических волокон не стоит, так как она более износостойкая, меньше мнётся, чем одежда из натуральных материалов, — говорит доцент кафедры гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности АГМУ, кандидат медицинских наук Софья Филиппова. — Именно смесовые ткани (натуральные с синтетическими волокнами) используются для пошива школьной одежды. Добавление всего 5% эластана (другие наименования — спандекс или лайкра) в трикотаж предохраняет его от деформации. Полиэстер в костюмных тканях делает их несминаемыми и дает возможность формовать устойчивые складки и плиссировки. Хорошо зарекомендовала себя костюмная школьная ткань из вискозы и полиэстера (или эластана). А вот изделия первого слоя (блузки, рубашки) по возможности должны быть из натуральных тканей, поскольку они непосредственно соприкасаются с кожей ребёнка.

И колор имеет значение

Медики отмечают, что с каждым годом число детей, страдающих от проявлений аллергии, увеличивается. И всё чаще у детей и подростков отмечаются реакции повышенной чувствительности на ткань, из которой сшита одежда. Аллергические реакции может вызывать не только одежда из синтетических материалов, но и из натурального сырья (хлопка, шерсти, льна). Маркировка на ярлычке одежды «100% хлопок» не является гарантией того, что натуральное волокно в процессе производства не было обработано химическими веществами (красители, закрепители), которые являются сильнейшими аллергенами и могут приводить к развитию у детей дерматита, экземы. Поэтому при выборе школьной формы родителям следует обращать внимание на состав ткани и интенсивность окраски.

Также, советуют специалисты, при покупке важно изучать ярлыки (данные о производителе, состав ткани, рекомендации по уходу), а также внутренние и внешние швы на одежде: речь идёт не только о красоте, но и качестве.

— Не приобретайте школьную одежду при малейшем сомнении в качестве — вызвать аллергию может любой вид ткани, если при её производстве использовались агрессивные химические вещества. Перед использованием вещи в первый раз постирайте её, прополоскав не менее двух раз (можно с применением столового уксуса). Тем самым вы избавите вещь от излишков химических компонентов, которые могут быть в тканях, — рекомендует Филиппова.