Упс! Дженнифер Лопес «растолстела» из-за неудачного наряда

Недавно Дженнифер Лопес Алекс Родригес вернулись из романтического путешествия по Италии, во время которого Джен продемонстрировала потрясающее чувство стиля, выбирая платья, подчеркивающие достоинства ее фигуры.

Однако после отпуска певица спрятала облегающие платья в дальний угол гардероба и примерила актуальное в этом сезоне платье в стиле семидесятых. Но модная модель А-силуэта сыграла с фигурой знаменитости злую шутку: ноги Лопес стали визуально короче, грудь «сплющилась», а бедра и талия — расширились.