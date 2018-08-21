Упс! Дженнифер Лопес «растолстела» из-за неудачного наряда 

Недавно Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вернулись из романтического путешествия по Италии, во время которого Джен продемонстрировала потрясающее чувство стиля, выбирая платья, подчеркивающие достоинства ее фигуры.
Однако после отпуска певица спрятала облегающие платья в дальний угол гардероба и примерила актуальное в этом сезоне платье в стиле семидесятых. Но модная модель А-силуэта сыграла с фигурой знаменитости злую шутку: ноги Лопес стали визуально короче, грудь «сплющилась», а бедра и талия — расширились.
Несмотря на то, что наряд знаменитость выбрала спорный, аксессуары к нему подобрала отличные: популярную сейчас модель солнцезащитных очков, объемную белую сумку Chanel и изящные туфли-лодочки в тон.