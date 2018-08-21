Так нельзя: Пынзарь осудили за вызывающий наряд

Звезде посоветовали быть скромнее.

Даша Пынзарь особой стеснительностью никогда не отличалась. Она вовсе не прочь похвастаться идеальной фигурой, оголив ягодицы в вечернем платье или вовсе не надев нижнее белье. И раньше поклонникам это очень нравилось. По крайней мере, до того, как Дарья переехала в Турцию.

Девушка поделилась с подписчиками фото с турецкой улочки. Экс-участница «Дома-2» решила прогуляться по городу в открытой маечке и черных микрошортах. А подписчикам наряд показался очень неуместным.

«Даша, а там нормально в такой одежде ходить по улицам?», «Я бы не рискнула ходить по закоулкам в таком наряде, ведь там совсем другая культура», «Даша, а как они относятся к тому, что ты ходишь такая открытая в коротких шортах и топе, у них же это не принято», — начали писать в комментариях фолловеры. И сколько бы и Даша, и некоторые фанаты не убеждали основную массу интернет-пользователей, что город-то курортный, и там еще не такую одежду можно увидеть, те продолжали обвинять красавицу в неуважении к чужим традициям.

Напомним, уже почти полгода, как звездная блондинка живет на две страны… В Москве — работа и дела, в Турции — море, солнце и детки. Дарья уже давно приняла решение не возить сыновей с собой, а поручить опытной няне в Аланье… На днях же стало известно, что Дарья и вовсе не торопится в Москву. Старший сын Артем пойдет в первый класс в Турции.

Интересно, если Дарья и вовсе переберется в Аланию окончательно, сменит ли она свой гардероб? Ведь сейчас, действительно, в ее модном арсенале исключительно коротенькие платья, юбки и микрошорты. При этом, есть такие вещи, которые даже сложно рассмотреть с первого взгляда.

Wday.ru собрал самые откровенные образы Пынзарь в одной фотогалерее. А как вам кажется, стоит Даше одеваться скромнее, или с ее модными решениями все в порядке?

Больше фото — по стрелке.

Фанаты беспокоятся, что Дарья Пынзарь лысеет

Платье + белые кеды: 15 крутых идей от звезд

Читайте также: