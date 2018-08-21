Анфиса Чехова оправдалась перед фанатами

Анфиса Чехова — активный блогер. Она не только размещает посты о своей жизни, но и общается с подписчиками, задает им вопросы, а иногда и дискутирует. В последнее время фанаты часто обвиняют ее в праздности, считая, что теледива целыми днями отдыхает и развлекается.

В ответ Чехова решила объяснить фолловерам, почему не размещает снимки рабочего процесса. Они, как правило, не такие интересные и набирают мало лайков. В качестве примера звезда показала обычные трудовые будни.

Сейчас артистка разрабатывает коллекцию модной одежды к осенне-зимнему сезону. Чехова поинтересовалась у подписчиц, чего им не хватает в гардеробе. Было высказано много пожеланий — создать модели для нестандартных типов фигуры, молодых мам, автоледи.