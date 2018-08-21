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Розамунд Пайк отказалась раздеваться на пробах в Бондиану
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Розамунд Пайк отказалась раздеваться на пробах в Бондиану 

Попкорн News 41 минуту назад
Фото: Попкорн News
На фоне рассказов актрис о неприятных случаях на кастингах Розамунд Пайк решила поделиться своей историей — о том, как она принципиально отказалась раздеваться на прослушиваниях к очередной части Бондианы. В отличие от жутковатых историй коллег, история Розамунд, впрочем, закончилась хорошо — несмотря на отказ раздеться, она все-таки получила роль в «Умри, но не сейчас».
В 2001 году, когда Пайк проходила пробы на «Умри, но не сейчас» (2002), она была всего лишь очередной начинающей (21 год) актрисой, рассчитывающей на «прорыв». Тем не менее, даже ради этого «прорыва» Розамунд не была готова раздеваться и проходить кастинг в нижнем белье — что и дала понять продюсерам, которые потребовали от нее заодно принести с собой на прослушивание еще и сексуальное платье, чтобы затем его снять.
В итоге Розамунд пришла на кастинг с вечерним платьем своей мамы — и дизайнер по костюмам, также присутствовавший на прослушивании, «не знал, что сказать», по словам актрисы. Быть может, именно это сочетание принципиальности Пайк и маминого «счастливого» платья и обеспечило ей роль Миранды Фрост в последней части Бондианы с Пирсом Броснаном.
попкорнnews
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