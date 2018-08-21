MTV VMA-2018: самые эффектные образы красной дорожки

В Нью-Йорке прошла одна из главных музыкальных премий — MTV Video Music Awards. Триумфатором 35-й церемонии стала певица Камила Кабелло, которая забрала две главные статуэтки — как лучший артист и как автор самого популярного видеоклипа. Теперь рассказываем, кто отличился на красной ковровой дорожке.

На пресс-воле MTV VMA гораздо больше сюрпризов: Карди Би обошлась без костюма «царицы кукурзных полей» (как было, например, на Met Gala в мае этого года), Милли Бобби Браун вышла не в Calvin Klein, бренд Off-White ворвался в вечернюю моду, а мужчины стали наряжаться в блестящие вещи. В пиджаках со стразами на церемонию пришли победитель «Топ-модели по-американски» Найл ДиМарко, фронтмент Panic! At The Disco Брендон Ури и даже Стивен Тайлер из «Аэросмита». Другие парни выбрали более спокойные образы: джинсовые, спортивные и привычный black-tie.