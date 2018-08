Рита Ора пришла MTV Video Music Awards 2018 в прозрачном платье, Блейк Лайвли — в белом смокинге, а Мадонна …

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Все топовые звезды собрались 20 августа на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. В этом году мероприятие снова отличилось обилием откровенных нарядов. Многие гости не стали ограничиваться только декольте и разрезами, а выбрали для выхода прозрачные образы.

Алексом Родригесом, В этом году на дорожке появились и несколько влюбленных пар. Ариана Гранде появилась вместе с женихом Питом Дэвидсоном, Дженнифер Лопес Ноа Сайрус и Lil Xan обнимались и целовались на камеры фотографов, а вот молодые родители Кайли Дженнер и Трэвис Скотт решили вместе не позировать.

Не забыли во время церемонии почтить память Ареты Франклин, которая скончалась 16 августа в возрасте 76 лет. Мадонна поднялась на сцену и заявила, что певица «изменила ход ее жизни».

Победителями MTV Video Music Awards

в этом году стали:

Песня года— Post Malone — Rockstar ft. 21 Savage

Песня лета— Cardi B, Bad Bunny & J Balvin — I Like It Видео года— Камила Кабелло — Havana

Артист года— Камила Кабелло

Лучший новый артист— Cardi B Лучшая операторская работа— The Carters — APES**T Лучшая режиссерская работа— Childish Gambino — This Is America

Лучшие визуальные эффекты— Кендрик Ламар & SZA — All The Stars

Лучшая хореография— Childish Gambino — This Is America

Лучший монтаж— N. E. R. D и Рианна — Lemon

Лучшая коллаборация— Дженнифер Лопес, DJ Khaled и Cardi B — Dinero

Лучшее поп-видео— Ариана Гранде — No Tears Left to Cry Лучшее хип-хоп-видео— Ники Минаж — Chun-Li Лучшее танцевальное видео— Avicii и Рита Ора — Lonely Together

Лучшее рок-видео— Imagine Dragons — Whatever It Takes

Награда имени Майкла Джексона Michael Jackson Video Vanguard Award— Дженнифер Лопес.

Фото:Global Look Press