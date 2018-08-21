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5 стильных нарядов с лоферами
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5 стильных нарядов с лоферами 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Back to school
Самый простой способ интегрировать в наряд лоферы — надеть их с юбкой. Выбирайте короткую юбку в клетку и сочетайте с футболкой в винтажном стиле, тренчем или легким пальто. Получится идеальный лук для первого дня в университете или школе.
Массивная подошва
Самые актуальные модели грядущего осенне-зимнего сезона — обувь на массивной подошве. Или на каблуке. Такие будут круто смотреться в компании велосипедок и пиджака в стиле oversized.
Настоящая осень
Приход осени больше всего символизируют две вещи — лоферы и вельветовые брюки. Последние стали настоящим хитом прошлого осенне-зимнего сезона и возвращаются и в этом. А лучше всего они смотрятся вместе с модными лоферами. Поэтому хорошенько укутываемся в теплый кардиган и свитер и модничаем тут и там.
С мужского плеча
Лоферы — часть и женского, и мужского гардероба, поэтому вполне очевидно, что мы можем позволить себе собрать лук будто из вещей бойфренда. В ход идут костюмные брюки с завышенной талией и объемная рубашка. Завершить образ помогут лоферы рыжего или винного оттенков.
As simple as that
И, конечно, ваши простые и повседневные луки получат + 1 к модной карме, если к ним добавить актуальную в новом сезоне модель обуви. Смотрим на Лиу Вен и учимся: модель миксует джинсы с широкими штанинами, теплый худи и бомбер вместе с яркой сумкой кросс-боди и черными лоферами. Мы согласны ходить так каждый день, а вы?
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