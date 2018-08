5 стильных нарядов с лоферами

Back to school

Самый простой способ интегрировать в наряд лоферы — надеть их с юбкой. Выбирайте короткую юбку в клетку и сочетайте с футболкой в винтажном стиле, тренчем или легким пальто. Получится идеальный лук для первого дня в университете или школе.

Массивная подошва

Самые актуальные модели грядущего осенне-зимнего сезона — обувь на массивной подошве. Или на каблуке. Такие будут круто смотреться в компании велосипедок и пиджака в стиле oversized.

Настоящая осень

Приход осени больше всего символизируют две вещи — лоферы и вельветовые брюки. Последние стали настоящим хитом прошлого осенне-зимнего сезона и возвращаются и в этом. А лучше всего они смотрятся вместе с модными лоферами. Поэтому хорошенько укутываемся в теплый кардиган и свитер и модничаем тут и там.

С мужского плеча

Лоферы — часть и женского, и мужского гардероба, поэтому вполне очевидно, что мы можем позволить себе собрать лук будто из вещей бойфренда. В ход идут костюмные брюки с завышенной талией и объемная рубашка. Завершить образ помогут лоферы рыжего или винного оттенков.

As simple as that

И, конечно, ваши простые и повседневные луки получат + 1 к модной карме, если к ним добавить актуальную в новом сезоне модель обуви. Смотрим на Лиу Вен и учимся: модель миксует джинсы с широкими штанинами, теплый худи и бомбер вместе с яркой сумкой кросс-боди и черными лоферами. Мы согласны ходить так каждый день, а вы?