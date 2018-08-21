Удобно и стильно: модная обувь для офиса

Выбираем модную и удобную обувь для офиса, в которой ногам будет комфортно весь день.

Лодочки на устойчивом каблуке

Туфли-лодочки NEOUS, от 29 184 руб.

Максимальный комфорт лодочки не обеспечат, но стильный офисный аутфит точно помогут создать. Вы не устанете, если возьмете пару на каблуке 3–5 см. Лучше сделать ставку на светлые модели: темные расцветки практичнее, но именно с белой или бежевой обувью легче создать образ, построенный на контрасте.

Туфли POLLINI из натуральной кожи в Milano Moda, от 10 500 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Туфли MILLY из натуральной кожи в Milano Moda, от 10 450 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Босоножки на толстом каблуке

Босоножки Stuart Weitzman, от 32 500 руб.

Низкий или высокий толстый каблук — для тех, кто не намерен отказываться от каблуков и в то же время не желает подвергать себя страданиям. Сочетать такую обувь можно как с юбкой, так и с брюками, а ноги и спина не устанут к концу рабочего дня.

Босоножки​ CORSOCOMO, от 3 400 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46​

Босоножки​ CORSOCOMO, от 2 900 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46​

Сандалии

Сандалии Ancient Greek Sandals, от 10 200 руб.

Аккуратные и не слишком броские модели стоит выбрать для офиса. Главное, чтобы не возникло впечатления, будто сразу после работы вы отправитесь на пляж. Светлыми сандалиями можно дополнить белый тотал-лук, и у вас получится богемный образ.

Сандалии El Tempo, от 4 490 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04 Сандалии El Tempo, от 2 490 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04 Открытые мюли

Мюли Rachel Comey, от 16 300 руб.

Мюли — однозначный тренд последних сезонов, поэтому их не стоит игнорировать. Эта обувь как будто создана специально для офиса в летние жаркие дни — хорошо продувается, удобная и универсальная. Для рабочего аутфита стоит подобрать минималистичные по дизайну мюли нейтральных оттенков.

Лоферы

Лоферы Gucci, от 47 200 руб.

Чтобы выглядеть строго и стильно, можно обойтись и без каблуков. Лоферы — универсальная вещь, с которой уместно надеть и плиссированную юбку, и рваные джинсы. Предлагаем отдать предпочтение классическим черным или коричневым моделям и комбинировать их с комплектом из кюлотов и светлой блузы свободного кроя.

Лоферы из натуральной кожи CORSOCOMO, от 8 800 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46​

Лоферы из натуральной кожи CORSOCOMO, от 5 900 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46​

Пополняем летний офисный гардероб:

9 стильных комплектов, в которых вы будете неотразимы

9 сочетаний с джинсами, не нарушающих дресс-код 5 стильных образов, которые заставят коллег вам завидовать