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Богиня музыки: Дженнифер Лопес в серебряной тоге Versace на премии MTV
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Богиня музыки: Дженнифер Лопес в серебряной тоге Versace на премии MTV 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
На днях Дженнифер Энистон «выгуляла» на Манхэттане весьма спорный наряд, испортивший ее идеальную фигуру, но уже реабилитировалась. Для красной дорожки премии MTV Video Music Awards поп-певица выбрала потрясающее асимметричное серебряное платье Versace.
Модель с высоким вырезом на подоле, демонстрирующим ее стройные ноги, Дженнифер дополнила босоножками на шпильке и платформе, вдохновленные модой двухтысячных.
Подбирая бьюти-образ Дженнифер, наверняка, выбрала для вдохновения саму Донателлу Версаче. Лопес сделала прическу, как у сестры покойного Джанни Версаче, выделив светлые пряди волос. Макияж певица также напоминает привычный мейк наследницы итальянского Дома моды: визажисты исполнительницы сделали акцент на глаза, сильно «сузили» лицо за счет контуринга.
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