Богиня музыки: Дженнифер Лопес в серебряной тоге Versace на премии MTV 

На днях Дженнифер Энистон «выгуляла» на Манхэттане весьма спорный наряд, испортивший ее идеальную фигуру, но уже реабилитировалась. Для красной дорожки премии MTV Video Music Awards поп-певица выбрала потрясающее асимметричное серебряное платье Versace.
Модель с высоким вырезом на подоле, демонстрирующим ее стройные ноги, Дженнифер дополнила босоножками на шпильке и платформе, вдохновленные модой двухтысячных.
Подбирая бьюти-образ Дженнифер, наверняка, выбрала для вдохновения саму Донателлу Версаче. Лопес сделала прическу, как у сестры покойного Джанни Версаче, выделив светлые пряди волос. Макияж певица также напоминает привычный мейк наследницы итальянского Дома моды: визажисты исполнительницы сделали акцент на глаза, сильно «сузили» лицо за счет контуринга.