Богиня музыки: Дженнифер Лопес в серебряной тоге Versace на премии MTV

На днях Дженнифер Энистон «выгуляла» на Манхэттане весьма спорный наряд, испортивший ее идеальную фигуру, но уже реабилитировалась. Для красной дорожки премии MTV Video Music Awards поп-певица выбрала потрясающее асимметричное серебряное платье Versace.

Модель с высоким вырезом на подоле, демонстрирующим ее стройные ноги, Дженнифер дополнила босоножками на шпильке и платформе, вдохновленные модой двухтысячных.