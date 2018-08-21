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Она тоже ошибается: Блейк Лайвли вышла в свет в «ужасном» наряде
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Она тоже ошибается: Блейк Лайвли вышла в свет в «ужасном» наряде 

Журнал ОК! 1 час назад
30-летняя Блейк Лайвли экономит на стилисте, и, как оказалось, зря! Последние светские выходы звезды ознаменовались модным провалом. В особенности, интернет-пользователям не понравился наряд, который она выбрала для ковровой дорожки MTV VMA.
Актриса позировала в белом костюме, который представлял собой брюки-клеш, рубашку и пиджак с объемными плечиками в стиле 90-х. Большинство пользователей сети пришли в ужас, увидев этот лук. «Какая она странная все же», «Блейк Лайвли! Пожалуйста, смени стилиста», «Блейк похожа здесь на парня-подростка. Ужасный наряд», — прокомментировали они.
Блейк Лайвли
Кажется, мы не скоро увидим на Блейк ансамбли, собранные профессиональным стилистом. Актрисе нравится самой подбирать себе гардероб, и об этом она заявила открыто в одном из интервью:
Это ведь совсем несложно. Мы одеваемся каждое утро как и все люди. Просто открываем гардероб и выбираем понравившуюся вещь. Я хожу на показы мод и обращаю внимание на тренды. Да, у меня есть помощники, но они просто контактируют с дизайнерами.
Видимо поэтому, каждый выход актрисы — настоящая феерия. И не всегда удачная.
Dear Nation, Happy Martini Day. Otherwise known as every f*#%ing day of the week to Emily. @asimplefavor @aviationgin
A post shared by Blake Lively (@blakelively) on  Jun 19, 2018 at 2:16pm PDT
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