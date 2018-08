Она тоже ошибается: Блейк Лайвли вышла в свет в «ужасном» наряде

30-летняя Блейк Лайвли экономит на стилисте, и, как оказалось, зря! Последние светские выходы звезды ознаменовались модным провалом. В особенности, интернет-пользователям не понравился наряд, который она выбрала для ковровой дорожки MTV VMA.

Актриса позировала в белом костюме, который представлял собой брюки-клеш, рубашку и пиджак с объемными плечиками в стиле 90-х. Большинство пользователей сети пришли в ужас, увидев этот лук. «Какая она странная все же», «Блейк Лайвли! Пожалуйста, смени стилиста», «Блейк похожа здесь на парня-подростка. Ужасный наряд», — прокомментировали они.

Блейк Лайвли

Кажется, мы не скоро увидим на Блейк ансамбли, собранные профессиональным стилистом. Актрисе нравится самой подбирать себе гардероб, и об этом она заявила открыто в одном из интервью:

Это ведь совсем несложно. Мы одеваемся каждое утро как и все люди. Просто открываем гардероб и выбираем понравившуюся вещь. Я хожу на показы мод и обращаю внимание на тренды. Да, у меня есть помощники, но они просто контактируют с дизайнерами.

Видимо поэтому, каждый выход актрисы — настоящая феерия. И не всегда удачная.

