Почему вы так плохо ходите на каблуках?

Еще в очень раннем детстве мы трепетно достаем мамины туфли, всовываем в них свои маленькие ножки и, шаркая, дефилируем по квартире, мечтая поскорее вырасти. Эта «взрослая» обувь навсегда остается где-то в подсознании символом красоты, женственности, роскоши.

Я хорошо помню мамины лодочки молочного цвета — из хорошей кожи, с невероятным каблуком в 12 сантиметров, изящного 35-го размера. Они для меня, ребенка, были квинтэссенцией всего, присущего Женщине.

Детское восхищение и мечты обязательно позже мелькают на наших полках для обуви в виде крайне неудобных шикарных шпилек и «голливудских» босоножек. Но кто-то хранит каблуки «на всякий случай», а кто-то стойко носит каждый день.

Любовь к таким туфлям легко объяснима — они делают длиннее и красивее ноги, волшебным образом убирают до трех килограммов веса. С точки зрения эстетики мне самой невероятно жаль, что эпоха каблуков — на время или навсегда — ушла из нашей жизни. Сейчас к любому наряду можно подобрать обувь на плоской подошве. Все эти разнообразные вариации ботиночек а-ля британская студентка из хорошей кожи выглядят так невинно и стильно, что могут поспорить по агрессии сексуального вызова даже с красными шпильками. А кроссовки — при всей сомнительности своей эротической составляющей — вдруг тоже стали не только универсальной, но и крайне женственной обувью. Недаром обладательница самых вызывающих форм и самого большого числа подписчиков Ким Кардашьян так любит лежать в них на кровати голышом, рекламируя новый бренд.

А поэтому, если отношения с каблуками у вас складываются плохо, носите просто модную обувь и наслаждайтесь собственным соответствием трендам. Но вот в чем нюанс: большинство девушек и не подозревают, что как-то «не так» ходят на каблуках. Что ж, зато об этом хорошо знают окружающие вас люди. Далее — несколько шагов, с помощью которых мы проясним роль каблуков именно в вашей жизни и то, как наладить с ними контакт.

1. Взгляд со стороны

Берем обувь с самыми высокими и тонкими каблуками, что у вас есть, надеваем и идем, предварительно попросив подругу снять вас на видео. Не старайтесь идти красиво, шагайте, как обычно, попробуйте поторопиться, немного пробежать, потом пройти спокойно. Посмотрите видео и честно проанализируйте. Есть ли согнутые колени? Разворачиваете ли вы носки в стороны? Насколько естественно двигаются ваши бедра? Какое, в конце концов, в целом складывается впечатление? С каблуками ведь как: или вы идете и вас хочется украсть и зацеловать, или вы просто зря мучаете свои ноги.

Скорее всего, некоторые претензии к собственному виду на каблуках у вас все же будут. Поэтому идем дальше.

2. Оцениваем генетику

Присядьте и рассмотрите свою босую ногу. Маленькая ступня при нормальном и высоком росте — это огромное давление на подушечки пальцев при ходьбе на каблуках. Ваши ноги наверняка дико устают уже спустя полчаса. А в такой ситуации — не до красивой ходьбы. Та же ситуация — если ножка маленькая, рост тоже невелик, но есть лишний вес. Это, опять же, опасная нагрузка на площадь опоры.

Если с этими нюансами все в порядке, обратите внимание на другой момент. Натяните носочек, как это делают балерины, максимально подгибая пальцы вниз, и трезво оцените свой подъем. Конечно, мы сейчас не готовимся к поступлению в Вагановское училище, но при ходьбе на каблуках эта особенность строения ноги крайне важна. Если подъем вышел крутой, округлый, а его верхняя часть выступает за уровень лодыжки, рождая красивый изгиб — вам не страшны ни каблуки, ни пуанты. Кстати, во время этой проверки забудьте о своих детских занятиях балетом, они вовсе не гарантируют отличный подъем. У меня за плечами 10 лет классического станка, но те самые мамины шпильки молочного цвета мне так и не дались — их шили специально под ее ногу, на очень крутой подъем. А у меня он обычный, человеческий, и тонкие шпильки в моем шкафу хранятся лишь для успокоения души.

3. Учимся ходить

Я люблю повторять, что занудный рациональный подход важен в любом деле. Так и здесь — лучше начать с теории. Внимательно посмотрите на моделей, идущих по подиуму. Постарайтесь «считать», как идет их нога в соответствии с бедром. Важно не разворачивать носок в сторону, наоборот, лучше слегка направлять его внутрь, будто немного косолапя. После каждого шага нога должна приходить на одну ровную линию, отмечающую ваш путь. То есть она встает не в стороне, будто вы идете на широко расставленных ногах, и не накрест, что совсем уж странно, а четко — одна ножка перед другой. С работой бедер слегка сложнее. Возможно, вы видели, как делают изящную волну из стороны в сторону исполнительницы танца живота? Они будто покачиваются, плавно опуская бедра по очереди. По-другому прочувствовать это движение можно иначе — идите на каблуках по той же ровной линии и представьте, что при каждом шаге начинаете рисовать ягодицами лежащую на боку восьмерку. Здесь важна тренировка. Если вы правильно ставите ноги и не зажимаете корпус и бедра — правильное движение рано или поздно придет. Обращайте внимание на колени: при каждом шаге вперед полностью выпрямляйте ногу. Если у вас это не получается — значит, эксперимент с измерением подъема показал вам неутешительные результаты. В таком случае можно просто слегка «снизить планку» и подобрать другой вариант каблука.

4. Оцениваем результат тренировок

Уже после того, как вы попробовали ходить правильно, сконцентрировали внимание на ровных коленях и качающихся бедрах, снова снимите свою проходку на видео. Сравните первый вариант и то, что получилось теперь. Если разница есть и вам нравится результат — продолжайте тренироваться, постоянно держа в голове нюансы, пока они не станут привычными. А если ваша ходьба на каблуках по-прежнему выглядит сомнительно, еще раз пройдитесь по списку, учтите рост, форму стопы и ее подъем. Все факторы говорят не в пользу каблука, а его очень хочется носить? Что ж, спасение есть всегда.

5. Выбираем обувь

Если ваш подъем идеален, а в Вагановском училище готовы принять вас только за него и потрясающе ровную спину — держите свои высоченные шпильки и сражайте мужчин своими удивительными ногами. Обычным же девушкам придется слегка скорректировать свои вкусы по поводу туфель. Первое, о чем придется забыть, — это тонкий каблук. Это самая сложная форма колодки, при которой очень непросто ходить правильно и изящно.

Выбирайте туфли и босоножки с утолщенным каблуком. Если не хочется создавать впечатление массивной обуви, подберите модель с заостренным треугольным носком — такая форма, кстати, очень в моде. Каблук при этом должен быть не выше скромных пяти сантиметров. Это не очень спасает, понимаю. Поэтому еще один вариант — достаточно высокий, но толстый каблук и платформа. Будьте осторожны и не используйте такую конструкцию для сапог и обуви ярких цветов — получится варьете. Идеально, если это будут ботинки или туфли черного цвета из хорошей кожи.

Такая обувь удлиняет ноги еще больше, чем шпильки, при этом делает их визуально более худыми. Ставить ногу с ровным коленом в таких туфлях проще, чем на остром каблуке, но риск подвернуть лодыжку намного выше. Так что ходите, не торопясь, ощущайте движение бедра и позвольте вашей обуви задавать темп дня. Или просто наденьте кроссовки!