В оранжевой шубе, спортивном костюме и на высоких каблуках: Ляйсан Утяшева снялась в лукбуке дебютной коллекции Павла Воли

В полку отечественной sreet-wear-культуры прибыло! Новая марка Volya Wear — бренд одежды, который за короткое время успел стать хитом. В тандеме с дизайнером Леной Суторминой известный ведущий Павел Воля создал коллекцию, посвященную классикам русской литературы. А главной героиней кампании сделал, конечно же, свою любимую жену Ляйсан

Свитшоты и футболки с портретами любимых писателей уже давно популярны. Но ведущий Павел Воля, заручившись поддержкой известного дизайнера и стилиста телеканала ТНТ Лены Суторминой, попытался создать оригинальную коллекцию, где смешались классика и уличный гранж.

Гадать, кому из отечественных писателей отдает предпочтение Павел, не приходится. Спортивные костюмы и стильные свитшоты испещрены цитатами Толстого и Маяковского. И насколько полярны эти два мастера слова, настолько же удивительно противоречива атмосфера лукбука. Величественные стены Библиотеки им. Ленина и бархатные корешки томов резко контрастируют с дерзкими рок-н-ролльными образами из новой коллекции.

Извечная муза Павла Воли его жена Ляйсан Утяшева позирует в меховом оранжевом пальто и спортивном костюме oversize — новая коллекция Volya Wear очень точно передает мятежный дух поколения миллениалов. Искусство, культура, классика, мода — «все смешалось в доме Облонских» (« Анна Каренина », Л. Н. Толстой). XXI век синтезирует все нажитое предшественниками и создает новое, основываясь на традициях прошлого.

«Люблю я нашу литературу, наших писателей и поэтов. Наши великие, наши любимые, наши классики. И есть наши любимые вещи, которые мы носим каждый день. Наша классика», — комментирует идею коллекции Павел.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб