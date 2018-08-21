Ещё
В оранжевой шубе, спортивном костюме и на высоких каблуках: Ляйсан Утяшева снялась в лукбуке дебютной коллекции Павла Воли
Далее:
Читайте также:
Ещё

В оранжевой шубе, спортивном костюме и на высоких каблуках: Ляйсан Утяшева снялась в лукбуке дебютной коллекции Павла Воли 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В полку отечественной sreet-wear-культуры прибыло! Новая марка Volya Wear — бренд одежды, который за короткое время успел стать хитом. В тандеме с дизайнером Леной Суторминой известный ведущий Павел Воля создал коллекцию, посвященную классикам русской литературы. А главной героиней кампании сделал, конечно же, свою любимую жену Ляйсан.
Свитшоты и футболки с портретами любимых писателей уже давно популярны. Но ведущий Павел Воля, заручившись поддержкой известного дизайнера и стилиста телеканала ТНТ Лены Суторминой, попытался создать оригинальную коллекцию, где смешались классика и уличный гранж.
Гадать, кому из отечественных писателей отдает предпочтение Павел, не приходится. Спортивные костюмы и стильные свитшоты испещрены цитатами Толстого и Маяковского. И насколько полярны эти два мастера слова, настолько же удивительно противоречива атмосфера лукбука. Величественные стены Библиотеки им. Ленина и бархатные корешки томов резко контрастируют с дерзкими рок-н-ролльными образами из новой коллекции.
Извечная муза Павла Воли его жена Ляйсан Утяшева позирует в меховом оранжевом пальто и спортивном костюме oversize — новая коллекция Volya Wear очень точно передает мятежный дух поколения миллениалов. Искусство, культура, классика, мода — «все смешалось в доме Облонских» («Анна Каренина», Л. Н. Толстой). XXI век синтезирует все нажитое предшественниками и создает новое, основываясь на традициях прошлого.
«Люблю я нашу литературу, наших писателей и поэтов. Наши великие, наши любимые, наши классики. И есть наши любимые вещи, которые мы носим каждый день. Наша классика», — комментирует идею коллекции Павел.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
WMJ.ru: последние новости
Тренд сезона — вещи в нюдовых тонах: какие выбрать и с чем носить Рита Ора пришла MTV Video Music Awards 2018 в прозрачном платье, Блейк Лайвли — в белом смокинге, а Мадонна — с «рогами» на голове Канье Уэст пришел на свадьбу друга в тапках с носками, а Ким Кардашьян — в неоновом латексном платье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американка злобно разыграла десятки мужчин2
Наталья Сенчукова поразила снимком в купальнике1
Звезда с самой некрасивой грудью ошиблась с платьем3
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Самые красивые первые леди мира1
Видео
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:53
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Звёзды
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
06:08
Охранники звезд, с которыми рискованно связываться
Звёзды
03:46
Звезда с самой некрасивой грудью ошиблась с платьем
Звёзды
05:06
Певицы, сделавшие карьеру благодаря деньгам мужей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение