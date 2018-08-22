Ещё
Назвавшая подруг «ниггерами» россиянка озолотилась
Далее:
Читайте также:
Ещё
Гузеева устроила безобразный скандал
Гузеева устроила безобразный скандал

Назвавшая подруг «ниггерами» россиянка озолотилась 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Российский дизайнер Ульяна Сергеенко объявила о повышении спроса на свою продукцию после скандала, вспыхнувшего из-за употребления слова niggas («ниггеры») в социальных сетях. Ее слова приводит журнал Hello!
«К сожалению, скандалы — более эффективный инструмент рекламы, чем хорошая репутация. Мы не рады, что те события повлияли на показатели, но продажи выросли», — сообщила она в интервью.
В январе светский обозреватель Мирослава Дума опубликовала в stories своего Instagram присланную Сергиенко пригласительную открытку. В ней модельер процитировала рэперов Канье Уэста и Jay-Z, в шутку называя подруг «ниггерами». «To my niggas in Paris», — гласила надпись на конверте, содержащая отсылку к песне Канье Уэста NP (Niggas in Paris).
Пост разлетелся по Instagram, Twitter и другим соцсетям. В интернете шутку Сергеенко не поняли, и на нее обрушился шквал негативных комментариев и угрозы. В числе недовольных поведением дизайнера оказалась американская чернокожая топ-модель Наоми Кэмпбелл.
Позже Сергеенко удалила пост и принесла извинения.
Последние новости
Раскрыт тайный страх моделей-гомосексуалов Обвинившую Вайнштейна в изнасиловании актрису обвинили в изнасиловании ребенка Овца упала с неба и чуть не убила подростка
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гузеева устроила безобразный скандал19
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире33
Как выглядели доисторические красотки
Кристина Орбакайте становится копией Пугачевой10
«Baby Giraffe»: новый тренд в Instagram
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
00:55
Гузеева устроила безобразный скандал
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение