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Пугачева обнажила ноги в гримерке Лободы
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Пугачева обнажила ноги в гримерке Лободы 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Наряд певицы обсуждают в Сети
На днях заслуженная артистка Украины Светлана Лобода выступала в Юрмале. Одним из зрителей шоу оказалась Алла Пугачева, которая проводит этот месяц в Латвии вместе с мужем Максимом Галкиным и двумя младшими детьми Лизой и Гарри.
«Она заходит в гримерку и ты забываешь обо всем на свете. Хочется наслаждаться ее мудростью и заряжаться мощью, силой и энергией. Женщина— Легенда», — так подписала экс-солистка «ВИА Гры» свежее совместное фото с Примадонной. В комментариях юзеры отметили отличную форму и смелый наряд 69-летней поп-дивы: черную блузку оверсайз и короткие черные кожаные шорты, которые звезда дополнила стильной напоясной сумкой.
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