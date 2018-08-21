Пугачева обнажила ноги в гримерке Лободы

Наряд певицы обсуждают в Сети

«Она заходит в гримерку и ты забываешь обо всем на свете. Хочется наслаждаться ее мудростью и заряжаться мощью, силой и энергией. Женщина— Легенда», — так подписала экс-солистка «ВИА Гры» свежее совместное фото с Примадонной. В комментариях юзеры отметили отличную форму и смелый наряд 69-летней поп-дивы: черную блузку оверсайз и короткие черные кожаные шорты, которые звезда дополнила стильной напоясной сумкой.