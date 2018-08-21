Самые адские наряды звезд на премии MTV Video Music Awards-2018 (и те, которые нас все-таки впечатлили)

Этой женщине достаточно спеть строчку из своей песни «B**ch, я Мадонна», и все хейтеры заткнуться. Но давайте будем честными, модные решения за свои 60 лет певица так и не научилась принимать! Мы пытаемся понять, собиралась ли Мадонна походить на Иисуса с ободком на голове или просто решила принести лучи добра и солнца всем на эту музыкальную премию?

София Карсон, может, и сыграла однажды Золушку в кино, но это ее платье больше походит на Золушку до ее преображения в красивую принцессу. Или после, когда она уже в тыкве побывать успела…

Никки Минаж

Редакция SNCMedia дружно просит Никки следующий раз оставить хоть немного для нашего воображения… Прям вот чуть-чуть. Спасибо!

Блейк Лайвли

Не знаем, что внезапно случилось с безупречным стилем Блейк, но этот белый костюм нас пугает: брюки с чрезвычайно широкими штанинами и приталенный жакет смотрелись вместе не очень.

Карди Би Карди, Карди, Карди… Почему ты всегда ходишь по острию ножа и так часто соскальзываешь не в лучшую для себя сторону? Ок, прическу новую мы оценили, но вот платье… Не было размера побольше? Или тебя так шлепанцы Канье Уэста вдохновили? (P. s. но мы все еще хотим «party with Cardi!»)

Эмбер Роуз

Листали мы фотоотчет с MTV VMA и уже стали опасаться: неужели никаких фриков не будет. И тут Эмбер Роуз в латексном костюме сексуальной кошечки из местного секс-шопа. Фух, Вселенная снова в норму пришла!

Дженнифер Лопес отлично знает, что делает. Она не только забрала престижную награду за музыкальное видео на песню Dinero, которую звезда записал вместе c Khaled и Карди Би, но и в очередной раз доказала, что она — звезда любой красной дорожки. В асимметричном серебристом платье в пол Versace Джей Ло выглядела просто потрясающе!

Шанина Шейк

27-летней модели Шанине Шейк скрывать нечего, вот девушка и демонстрирует свою идеальную фигуру в полупрозрачном комбинезоне с глубоким декольте. Нам ее лук немного напомнил образ Хейли Болдуин с прошлого года, но все равно вышло очень эффектно!

Кайли Дженнер

Кайли — теперь настоящая бизнесвумен. Не зря она занимает 27 строчку в рейтинге Forbes как одна из самых богатых женщин-предпринимателей (и точно самая молодая). Так вот, больше никаких вызывающих нарядов и декольте. На этот раз звезда выбрала двубортное платье-жакет Tom Ford белого цвета. Надо сказать, деловой стиль ей к лицу.

Камила Кабейо

Камила стала настоящей звездой премии: она унесла домой награду за лучшее музыкальное видео на песню Havana, а также стала артистом года. Мы ее поздравляем и делаем комплимент выбору платья — образ принцессы ей удался на славу. Учись, София Карсон!

Карли Клосс

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Мы тут заметили, что селебрити выбрали негласный дресс-код для премии MTV VMA's в этом году — серебристые пайетки. Не всем, конечно, удалось их правильно обыграть, но Карли была настоящей красавицей в платье Elie Saab. Согласны?