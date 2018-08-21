Ким, ты ли это?Фанаты не узнали Кардашьян в новом образе.

Звезда реалити шоу приняла участие в фотосессии для журнала CR Fashion Book в непривычном для себя образе. Если раньше Ким ассоциировалась в основном с обтягивающими нарядами и мини, подчеркивающими знаменитые формы звезды, то на этот раз приняла участие в эксперименте и примерила на себя платье с корсетом от Vivienne Westwood. Глубокое декольте разбавило образ скромницы, но не испортило его, придав пикантности и дерзости.

Сама Кардашьян прокомментировала новый для себя опыт: «Мне нравится то, как фотограф видит меня. Это была моя самая легкая фотосессия, ведь мне не пришлось ничего изображать».

Я не какая-то дива, которая появляется на съемочной площадке и выдвигает определенные требования по своему образу и нарядам. Люблю делать что-то такое, что для меня ново и непривычно, а потом любоваться и этой новой версией себя

Оценили «новую версию» Ким и поклонники: «Какая миленькая!Вау!», «Даже не думала, что она может быть такой», «Хммм, ей идет, но опять это вырез…Зачем?».