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Ким, ты ли это?Фанаты не узнали Кардашьян в новом образе.
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Ким, ты ли это?Фанаты не узнали Кардашьян в новом образе. 

Журнал ОК! 35 минут назад
Звезда реалити шоу приняла участие в фотосессии для журнала CR Fashion Book в непривычном для себя образе. Если раньше Ким ассоциировалась в основном с обтягивающими нарядами и мини, подчеркивающими знаменитые формы звезды, то на этот раз приняла участие в эксперименте и примерила на себя платье с корсетом от Vivienne Westwood. Глубокое декольте разбавило образ скромницы, но не испортило его, придав пикантности и дерзости.
Ким Кардашьян для CR Fashion Book
Сама Кардашьян прокомментировала новый для себя опыт: «Мне нравится то, как фотограф видит меня. Это была моя самая легкая фотосессия, ведь мне не пришлось ничего изображать».
Я не какая-то дива, которая появляется на съемочной площадке и выдвигает определенные требования по своему образу и нарядам. Люблю делать что-то такое, что для меня ново и непривычно, а потом любоваться и этой новой версией себя
Оценили «новую версию» Ким и поклонники: «Какая миленькая!Вау!», «Даже не думала, что она может быть такой», «Хммм, ей идет, но опять это вырез…Зачем?».
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Женский форум
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