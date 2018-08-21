Битва за юбки в британских школах

Более ста лет шла война за право западных женщин носить брюки. Как только отгремело последнее эхо этой войны, в повестке дня — бои за право на юбки. Первые залпы юбочных баталий гремят в британских школах. Британские родители и ученики собирают подписи под петицией с требованием вернуть юбки в список разрешенных предметов школьного гардероба. Пока минимум 40 учебных заведений Великобритании признали этот вид одежды недопустимым и нарушающим право на целомудрие и гендерное равенство. Судя по всему, сражения вокруг подобающей тому или иному полу одежды вступили в новую фазу.

Брючный крестовый поход

Брюки изобрели кочевники Азии минимум четыре тысячи лет назад, и этот вид одежды, там, где он прижился, носили и мужчины, и женщины. Древние греки и римляне штаны презирали, полагая их одеждой варварской, для культурного человека не пригодной. В эпоху античности штаны считались неприемлемой одеждой и для мужчин, и для женщин. В Китае или Персии штаны, наоборот, считали возможными как для мужского, так и для женского костюма. Исключением стала христианская Европа, где брюки превратились в элемент гендерной идентификации. Много веков Европа жила согласно библейскому завету: «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий, делающий сие».

Право носить брючный костюм, и уж тем более джинсы, где угодно женщины завоевали значительно позже, чем право участвовать в выборах и заводить банковский счет без разрешения супруга. Дольше всех держался Сенат США — там запрет на брючные костюмы продержался до 1993 года.

Марлен Дитрих, Европейцы приняли это указание из Второзакония как руководство к действию. Женщина в мужской одежде, то есть в штанах, воспринималась как порождение дьявола, ведьма или колдунья. Жанну д’Арк хотели отправить на костер в том числе и за ношение мужского костюма, правда, сожгли Орлеанскую деву все же не за непотребное одеяние, а за ересь. Не то чтобы женщины вовсе не переодевались в мужскую одежду. Внимательные читатели пьес Шекспира и Лопе де Вега знают, что это не так. Но брюки для европейской женщины на протяжении веков были элементом карнавала, театральной интриги, политического заговора, а не привычным элементом туалета. Даже Великая французская революция, призванная освободить вся и всех, отказавшаяся от Бога, календаря и сословий, сохранила штаны как неизменный символ мужественности, запретный для слабого пола. Редкие исключения вроде Жорж Санд или кавелерист-девицы Надежды Дуровой лишь подтверждали правило. Массовая борьба за женские брюки началась в конце ХIХ века в рамках движения за равноправие женщин в целом. За право носить штаны бились велосипедистки, суфражистки, простые работницы, кинозвезды и великие кутюрье. В списке воителей — Грета Гарбо Коко Шанель и Ив Сен-Лоран. Право носить брючный костюм, и уж тем более джинсы, где угодно женщины завоевали значительно позже, чем право участвовать в выборах и заводить банковский счет без разрешения супруга. Дольше всех держался Сенат США — там запрет на брючные костюмы продержался до 1993 года. Но и этот бастион, в конце концов, пал под натиском феминистских кампаний солидарности. Можно было праздновать победу. Никто не ожидал, что не пройдет и тридцати лет, как маятник качнется в другую сторону и под запрет попадут юбки.

Атака в школах

Атака на юбки идет сейчас в различных учебных заведениях Великобритании. Более 40 школ запретили ученицам носить юбки. Аргументы у администрации самые разнообразные. Во-первых, права трансгендеров, которые могут позавидовать ученицам в юбочках, тогда как они обречены на брюки. Во-вторых, уважение к чувствам учащихся из числа мусульман, которых могут травмировать оголенные вопреки нормам шариата ноги одноклассниц. В-третьих, душевное спокойствие учителей и наставников, поскольку девочки в юбках «смущают и оскорбляют глаз» учителей, работников и посетителей школы, когда садятся на пол во время собраний или уроков актерского мастерства.

В одной из школ родители испросили разрешение для сына носить в жару не юбку, а шорты, но получили отказ, поскольку именно шорты не вписываются в гендерно-нейтральную концепцию школьного гардероба.

В общем, аргументы мало отличаются от тех, которые звучали, когда дамы боролись за право носить брюки. Только тогда не юбка, а брюки на женщине «смущали и оскорбляли» взоры поборников нравственности, травмировали чувства верующих — от католиков и протестантов до правоведов и философов. А также могли разрушить социальную и гендерную гармонию. Колесо сансары завершило свой путь. Отвоеванное женщинами право носить брюки потихоньку превращается в обязанность.

Вечный бой Разумеется, тут же началась борьба. За свободу выбора. В бой пошли девочки, лесбиянки, а также обеспокоенные родители школьниц и школьников. Ученицы составляют петиции, в которых разъясняют чересчур активным сторонникам гендерной унификации школьной формы, что брюки сидят на девчачьей фигуре хуже, чем юбки, а значит, они ощущают себя в штанах неуклюжими, что понижает подростковую самооценку и может нанести вред душевному здоровью. Феминистки выступают против дискриминации юбок и за абсолютную свободу выбора хоть для мальчиков, хоть для девочек, хоть для трансгендеров. Пусть ученики женского, мужского, а также третьего пола сами решают, что им ближе — юбка или штаны. Обеспокоенные родители девочек пишут жалобы насчет того, что их дочек такие запреты обижают и травмируют, ведь они такие «девочки-девочки». А родители мальчиков, наоборот, обеспокоены тем, что их сыновей пытаются обрядить в девчачью одежду. В Британии более 100 школ уже признали и брюки, и юбки пригодными для ношения как мальчиками, так и девочками. Но и тут не все слава богу. В одной из школ родители испросили разрешение для сына носить в жару не юбку, а шорты, но получили отказ, поскольку именно шорты не вписываются в гендерно-нейтральную концепцию школьного гардероба. Перья скрипят, принтеры перегреваются, компьютеры раскаляются, законопроекты и постановления множатся из-за сущего пустяка, из-за банального элемента гардероба. И это в стране, где, вообще-то, мужчиной в юбке мало кого можно удивить. Опасная все же штука — борьба за гендерные права и прочее равенство. Она сулит бойцам лишь вечный бой, покой им только снится. Интересно, что сказали бы по этому поводу Жорж Санд или кавалерист-девица Надежда Дурова? Про наши времена и нравы?