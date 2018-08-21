Как Диана Крюгер одевается на последних месяцах беременности

Совсем скоро Диана Крюгер станет мамой: 42-летняя актриса ждет малыша от своего возлюбленного Нормана Ридуса . В ожидании первенца обладательница «Золотой ветви» Каннского кинофестиваля предпочитает одеваться максимально комфортно.

Так, 19 августа папарацци застали ее во время прогулки с друзьями по Нью-Йорку в простых черных легинсах, нежно-розовой толстовке, белых кроссовках Nike и темно-синем кепи.

В этом же аксессуаре будущая мама появилась на улицах Большого яблока и на следующий день, но наряд сменила на более эффектный, надев голубое платье-рубашку и черные кожаные ботинки со шнуровкой. Этот образ она также дополнила вместительной соломенной сумкой.

Стоит отметить, что на последних сроках беременности Диана выглядит прекрасно и по-прежнему может похвастаться подтянутыми стройными ногами. А потому едва ли стоит сомневаться в том, что после родов она быстро вернется в форму.