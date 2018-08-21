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Как Диана Крюгер одевается на последних месяцах беременности
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Как Диана Крюгер одевается на последних месяцах беременности 

Harper’s Bazaar 31 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Совсем скоро Диана Крюгер станет мамой: 42-летняя актриса ждет малыша от своего возлюбленного Нормана Ридуса. В ожидании первенца обладательница «Золотой ветви» Каннского кинофестиваля предпочитает одеваться максимально комфортно.
Так, 19 августа папарацци застали ее во время прогулки с друзьями по Нью-Йорку в простых черных легинсах, нежно-розовой толстовке, белых кроссовках Nike и темно-синем кепи.
В этом же аксессуаре будущая мама появилась на улицах Большого яблока и на следующий день, но наряд сменила на более эффектный, надев голубое платье-рубашку и черные кожаные ботинки со шнуровкой. Этот образ она также дополнила вместительной соломенной сумкой.
Стоит отметить, что на последних сроках беременности Диана выглядит прекрасно и по-прежнему может похвастаться подтянутыми стройными ногами. А потому едва ли стоит сомневаться в том, что после родов она быстро вернется в форму.
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