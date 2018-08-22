Nike выпустил балаклавы, в которых увидели пособничество криминалу

Спортивный бренд Nike представил аксессуар, который не сумел продержаться на витринах и нескольких дней. А причиной тому — странный дизайн новинок. На ситуацию обратило внимание издание Metro.

Так, новый товар представлял собой лыжную шапку, к которой были пришиты ленты для карманов. Однако же в балаклаве поклонники бренда увидели пособничество криминалу, а в лентах — кобуру для ношения оружия.

Также аксессуар имел воротник и плотные наплечные ленты с несколькими карманами. При этом линии ткани могли соединяться застежками для более крепко фиксации конструкции на теле.

По данным издания, такая новинка была не чем иным, как отсылкой к дрилл-музыке — направлению хип-хопа, популярного в США. Сами же треки обычно посвящены бандитской культуре. При этом исполнители носят черные балаклавы.

Пользователи Сети осудили такую новинку Nike и подчеркнули, что в этот раз компания «крупно ошиблась». В результате через несколько дней после критики балаклавы были сняты с продажи.

Как отметили в компании, никто не ожидал подобного ажиотажа.

«Эти товары были частью масштабной коллекции Nike Training, стилизованной под различные модели и уже доступной во многих магазинах мира. Мы ни в коем случае не потворствуем криминалу и не поощряем проблему увлеченности бандитской культурой», — подчеркнули представители фирмы.