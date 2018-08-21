10 модных образов, которые стоит повторить этой осенью

Мечтать о наступлении осени посередине августа — долгожданного «десертного» месяца лета — как минимум странно. Но ведь в следующем по порядку сезоне нас ждет не только похолодание, но и обновление нашего собственного будничного ритма, ведь обычно именно с осени и после отпуска принято начинать свежие проекты, ввязываться в авантюры, учиться чему-то интересному или же банально «начинать новую жизнь с понедельника».

Прежде чем грустить о том, что до конца лета остались считаные дни, составьте себе план на осень, распишите обновленный личный график по пунктам, включив туда свои заветные мечты, и сами не заметите, как будете ждать осень с волнительным придыханием. Мы для вас подготовили модный калейдоскоп на осень — 10 образов, которые заставят вас поверить в то, что это едва ли не самое классное время года.

В стиле 70-х Не убирайте далеко ваши любимые летние платья (слишком пестрые и слишком длинные — особенно!), а носите их с высокими сапогами или ботильонами в сентябре. Ну или как только погода подскажет, что на улице «почти осень».

Street style

Атлас и мохер

Платье из атласа и свитер из натуральной шерсти — нежнейшее тактильное комбо, которое мы, если честно, носили бы весь год напролет. Но в жару нам было не до шерсти, зато осенью это приятное ощущение тепла на коже вернется снова.

Street style

Комбинезон

Комбинезон — не просто два в одном, а униформа с большой буквы У. Найдите синонимичную вашему стилю модель и носите ее летом на голое тело, а осенью — поверх водолазок и коротких топов.

Street style

Осенние шляпы

По чему мы успеваем соскучиться за лето, так это по фетровым шляпам. С этим великосветским аксессуаром не сравнится никакая летняя шляпа-федора, и к тому же с таким головным убором любой образ моментально становится дороже.

Street style

Деним + деним

За время жары успеваешь соскучиться по джинсам, а отслеживая модные тенденции — убедиться, что джинсовка — такой же вечно актуальный верх для межсезонья, как и черная куртка-косуха или бежевый тренч.

Street style

Cветло-серый цвет

После обилия пестрых красок летом некоторым уже в сентябре хочется одеться с ног до головы во все черное, коричневое или серое и ограничить употребление ярких цветов до минимума. Переходить на традиционные темные оттенки нового сезона советуем вам с промежуточных тонов — бежевого, молочного и светло-серого.

Street style

Крупные украшения

Надеть на себя все лучшее сразу — это скорей про осень, чем про лето. Потому что летом вам нужен минимум вещей, а осенью наступает пора одеваться слоями, сочетать сразу несколько цветов в одном образе и не экономить на эффектных аксессуарах — в данном случае на крупных сережках.

Street style

Трогательные 60-е Примерно так мы одевались в школе, чтобы не получать замечания о внешнем виде от учителей: водолазка под горло, джинсовая юбка на пуговицах и куртка фасона «бомбер». Такое впечатление, как будто со временем ничего не изменилось, разве что мы переключились на другие бренды, и только.

Street style

Замша и еще раз замша

Замшу невозможно не любить если уж не за ее роскошный ретроколорит, так уж за приятную на ощупь фактуру. Не дожидайтесь начала сезона, а выискивайте вещи из натуральной замши и кожи уже сейчас, на последних распродажах и в дисконтах, пока этот материал не успел вырасти в цене к первым холодам.

Street style

Пальто в клетку

А вас не посещает каждый год «синдром 1 сентября»? Это когда не нужно идти в школу, а все равно на первой неделе первого месяца осени хочется одеваться так, как будто вы главная отличница в классе. Верхняя одежда в клетку, черный низ и идеально отглаженные белые воротнички — как раз именно такая история.

Street style

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