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В Архангельске ищут пропавшую в прошлый понедельник женщину
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В Архангельске ищут пропавшую в прошлый понедельник женщину 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
48-летняя архангелогородка Елена Зимина ушла из дома на улице Воскресенской 13 августа. После вестей от нее не было, поисками женщины занимается полиция.
Из дома Елена Зимина ушла в черном пальто с рисунком в виде ромашек, темно-синих джинсах с черным ремнем, белых туфлях
По информации УМВД, на вид разыскиваемой около 40 лет, рост 167 сантиметров. У нее черные кудрявые волосы до плеч, глаза темно-синие. Из дома ушла в черном пальто с рисунком в виде ромашек, белой ситцевой кофте, темно-синих джинсах с черным ремнем, белых туфлях на сплошной подошве. При себе у женщины была небольшая черная сумка.
Всех, кому обладает информацией, которая будет способна помочь в поисках женщины, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (8182) 21-66-62, 21-66-63, 89115717040 или 02.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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