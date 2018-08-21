Ода моде. Как современные коммуникации повлияли на наш стиль

Мода во все времена тонко реагировала на социальный уклад. Если в послевоенную эпоху каждому новому фасону платья или костюма легко было найти объяснение, то в чем закономерность моды сегодня и под чье влияние она попала, не совсем понятно. Как должна выглядеть бизнесвумен, чтобы демонстрировать готовность легко адаптироваться к изменяющимся условиям рынка?

Как значимая часть культуры мода не может оставаться в стороне от реформ, скачков на валютном рынке, политических событий и тем более от развития коммуникаций и технологий. Нашу повседневную реальность поглотил цифровой мир девайсов и гаджетов, от умения пользоваться которыми напрямую зависит качество жизни. Наше общение — это «лайки», комментарии и отзывы. И в этом скрыто гораздо больше, чем выражение симпатии или неодобрения. Например, причастность к общему процессу. Современные коммуникации вторглись и в индустрию моды. Любой человек за короткий срок при большом желании может стать «звездой» благодаря им, и не обладая высокой экспертизой, задать собственный тренд в мире моды. Теперь авторами модных коллекций становятся блогеры, трендсеттеры или «звезды» street style. Классические теории школы моды хоть и не исчерпали себя, но описать современные изменения уже могут не в полной мере. Кругом сплошная демократизация, а на языке одежды — «кэжуализация». Модные рамки раздвинулись так широко, что стали едва различимы. Четко сформулированных правил все меньше, а стили в чистом виде уже не существуют. У руля эклектика.

В бизнесе важны деловая гибкость, мобильность и скорость принятия решений. Поэтому слишком статичные и консервативные образы склонны у многих молодых партнеров вызывать недоверие и создавать впечатление человека, который говорит про себя «я хочу быть прав» вместо «я хочу быть счастлив». А тренд на счастье, кстати, актуален как никогда. Поэтому кардинальной сменой сферы деятельности после сорока сегодня никого не удивишь. Мы становимся творцами и архитекторами собственной реальности, и это находит свое отражение в одежде. «Уличная мода» стала вдохновлять дизайнеров, чего раньше себе представить было невозможно. Пафос стал отдавать глупостью, а нарочито утрированный люкс в одежде — нафталином. Нет, это не повод отказаться от брендов высокого ценового сегмента, но манеру ношения есть смысл пересмотреть. Носите их небрежно, как само собой разумеющееся. Именно поэтому сегодня на пике, хоть и с приставкой chic, кэжуал и спорт. Чтобы вовремя поймать и уловить трансформации в моде, необходимо научиться эффективно адаптировать тренды к своему гардеробу и не пытаться при словосочетании «цифровой принт» искать в изображении двойки и единички.

Но вот где самое интересное противоречие. Как же получилось, что при столь высокой степени открытости коммуникаций, свободе слововыражения и молниеносной скорости распространения контента по всемирной путине мы столкнулись с модой, созвучной чеховскому «человеку в футляре»? Застегнутый на все пуговицы персонаж теперь — модник и «хайпер», а не пуританин. С изрядной долей провокации дизайнеры как будто демонстрируют насмешку над откровенной сексуальностью. Быть сексуальным уже немодно? Вовсе нет. Но гармоничный союз инь и ян действительно наносит сокрушительный удар очевидной демонстрации маскулинности и феминности. Бренды высокой моды создают одежду, ориентированную на представителей новой культуры, где нет четких границ между мужской одеждой и женской. Но важно понимать смысл таких трансформаций. Макротренд в виде стиля «унисекс» не отвергает разницу полов, а скорее вступает с нами в диалог, призывая услышать, что социальная роль женщины уже давно не ограничивается ее репродуктивной функцией и приватной стороной жизни. А от мужчины общество ждет не только грубой силы, но и способности испытывать и проявлять чувства.

В тренде индивидуальность. А если дресс-код, то в рамках персонального стиля. Даже королевские особы, чья жизнь подчинена протоколу, принимают современную реальность и демонстрируют живую часть себя, позволяя себе «красивые нарушения правил». Логичным последствием стал тренд на стиль нормкор, который, например, довольно активно эксплуатировала Ксения Собчак в период своей предвыборной кампании. Так называемая мода вне моды — как раз то, чем сегодня точно не стоит пренебрегать, хотя бы периодически. Нормкор — это своего рода ода оптимизации бюджетов и оружие против чрезмерного потребления. Однако не стоит воспринимать тенденцию моды к демократизации как призыв к стильной аскезе. Тем более что российскую ментальность учитывать придется в любом случае. Наша всеобщая любовь к роскоши неистребима. Но пришло время сделать роскошь полезной. Что касается бизнес-сферы, то больше не нужно мириться с типичным и унифицированным. Ведь универсальных подходов к решению бизнес-задач сегодня тоже не существует. Каждый случай особенный, каждый клиент уникален, а подход — только персонифицированный. Именно по такому принципу выстроена контентная стратегия большинства компаний. И внешний вид ключевых игроков рынка должен безусловно отражать эту стратегию.

Но управлять впечатлением от этого не стало легче. Глобальное доминирование визуального ряда в коммуникациях предъявляет столь же высокие требования и к нашему внешнему виду. Никогда еще визуальность не носила такого масштабного характера. Повсюду нас окружают экраны. Все поверхности городской архитектуры как-будто созданы для возможности трансляции визуального контента. Коммуникация в режиме нон-стоп. Текст без картинки теряет силу, как и наша речь без правильного внешнего вида.

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