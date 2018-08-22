Ещё
Парный выход: Пресли Гербер и его девушка идеально сочетаются друг с другом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парный выход: Пресли Гербер и его девушка идеально сочетаются друг с другом 

Harper’s Bazaar 20 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кайя Гербер выпустила свою первую коллаборацию, да не абы с кем, а с самим Карлом Лагерфельдом. Неудивительно, что внимание прессы сейчас сконцентрировано исключительно на ней.
А ведь старший брат юной модели, Пресли, тоже заслуживает внимания. 19-летний манекенщик, как и его младшая сестра, всегда безукоризненно выглядит. А также у него есть удивительной красоты девушка, звезда Instagram Шарлотта Д'Алессио, и когда они появляются на публике вместе, это точно не стоит упускать из виду — как минимум потому, что просмотр совместных фото пары стопроцентно доставляет эстетическое удовольствие.
Так, 21 августа сын Синди Кроуфорд и его избранница были замечены в Голливуде — там они проводили время вместе с друзьями. Как и всегда, образы влюбленных отлично сочетались между собой: Шарлотта была одета в кожаные брюки и шелковый топ, а Пресли — в кожаную куртку и черные брюки с трикотажной футболкой.
Они легко могли бы составить конкуренцию Хейли Болдуин и Джастину Биберу, традиционно радующим поклонников своими парными образами!
Harper’s Bazaar: последние новости
Выходные в постели: 12 роскошных пижам для скорых холодов Лучшие из лучших: 10 ярких выходов на красную дорожку VMA-2018 Ким Кардашьян вышла в свет в провокационном розовом мини
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели доисторические красотки2
Почему Шварценеггер стыдится младшего сына8
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире35
Гузеева устроила безобразный скандал25
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
00:55
Гузеева устроила безобразный скандал
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение