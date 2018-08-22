Парный выход: Пресли Гербер и его девушка идеально сочетаются друг с другом

Кайя Гербер выпустила свою первую коллаборацию, да не абы с кем, а с самим Карлом Лагерфельдом . Неудивительно, что внимание прессы сейчас сконцентрировано исключительно на ней.

А ведь старший брат юной модели, Пресли, тоже заслуживает внимания. 19-летний манекенщик, как и его младшая сестра, всегда безукоризненно выглядит. А также у него есть удивительной красоты девушка, звезда Instagram Шарлотта Д'Алессио, и когда они появляются на публике вместе, это точно не стоит упускать из виду — как минимум потому, что просмотр совместных фото пары стопроцентно доставляет эстетическое удовольствие.