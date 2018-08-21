Ким Кардашьян возглавила антирейтинг амбассадоров модных брендов

Хотите нанести ущерб имиджу своего бренда — сделайте Ким Кардашьян его лицом. Такой вывод сделали эксперты компании Spotted, которая занимается маркетинговыми исследованиями в сфере селебрити.

«Подписывать рекламный контракт со знаменитостью, ориентируясь лишь на количество ее подписчиков в соцсетях, — огромная ошибка», — утверждают в Spotted. По мнению компании, есть куда более важные вещи, на которые нужно обращать внимание: это и скандальное поведение звезды, и ее противоречивые политические взгляды, да и в целом образ, с которым она ассоциируется… Что ж, Кими вполне ожидаемо занимает первое место в рейтинге селебрити, приглашать которых для рекламы не стоит: сложно представить себе кого-то из знаменитостей, которая вызывала бы более неоднозначную реакцию у публики. А это означает миллиардные убытки.

Хоть Ким и зарабатывает за один пост в Instagram больше, чем президент США за год, вспомните: ни один известный бренд одежды или косметики ни разу не звал ее в качестве амбассадора. Конечно, Канье Уэст и в клипах любимую супругу снимал, и специально под нее организовывал рекламную кампанию кроссовок, но дальше этого дело вряд ли когда-нибудь пойдет…

В первую пятерку «опасных лиц» вошла и младшая сестра Кими Кендалл Дженнер — за высокомерие, непомерное самомнение и постоянные конфликты с окружающими на пустом месте модель критиковали уже не раз. А еще в том же списке числится Хейли Болдуин : помолвка с Джастином Бибером , конечно, дело хорошее, но солидности имиджу вряд ли добавит.

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