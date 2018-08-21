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На маникюр при параде: Риз Уизерспун в желтом платье с цветочным принтом
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На маникюр при параде: Риз Уизерспун в желтом платье с цветочным принтом 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
20 августа Риз Уизерспун появилась в лос-анджелесском районе Пасифик Палисадес в ярком и женственном образе. Папарацци запечатлели ее по пути в маникюрный салон. 42-летняя актриса выбрала для выхода платье насыщенного желтого оттенка с цветочным принтом и мелкими пуговицами по всей длине.
Тонкий пояс подчеркнул талию знаменитости, кожаные босоножки на танкетке с соломенными деталями, сумка-ведро, крупные золотые браслеты и солнцезащитные очки формы кошачий глаз стали отличным дополнением к ее наряду.
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