На маникюр при параде: Риз Уизерспун в желтом платье с цветочным принтом

20 августа Риз Уизерспун появилась в лос-анджелесском районе Пасифик Палисадес в ярком и женственном образе. Папарацци запечатлели ее по пути в маникюрный салон. 42-летняя актриса выбрала для выхода платье насыщенного желтого оттенка с цветочным принтом и мелкими пуговицами по всей длине. Тонкий пояс подчеркнул талию знаменитости, кожаные босоножки на танкетке с соломенными деталями, сумка-ведро, крупные золотые браслеты и солнцезащитные очки формы кошачий глаз стали отличным дополнением к ее наряду.