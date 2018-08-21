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Возобновились продажи хозяйственных сумок из 90-х
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Возобновились продажи хозяйственных сумок из 90-х 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Lenta.ru
На сайте онлайн-ретейлера Ssense возобновились продажи сумок японского люксового бренда Comme des Garcons. Об этом сообщает Highsnobiety.
Плетеный аксессуар, напоминающий хозяйственную сумку челнока из 1990-х, изготовлен из полиуретана и снабжен дополнительным верхним слоем из прозрачного пластика. По мнению модных экспертов, сумка подходит для похода на пляж и шопинга.
Выпущенные в январе 2018 года сумки раскупили за несколько дней. Сейчас они снова доступны в двух вариантах расцветки по цене 160 долларов.
В июне в ассортименте корейской марки We11Done появился полиэтиленовый аксессуар. Объемная сумка-пакет с двумя ручками изготовлена из прозрачного пластика и украшена черным логотипом We11Done. Эксперты предлагали этот аксессуар в качестве альтернативы пакету французского модного дома Celine.
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