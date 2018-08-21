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«Ростов» представил форму в виде ковра (фото)
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«Ростов» представил форму в виде ковра (фото) 

Советский спорт 1 час назад
«Ростов» представил четвертый комплект игровой формы на нынешний сезон, сообщает официальный твиттер клуба.
Форма выполнена в виде ковра. Как сообщает клуб, болельщики могут сделать предзаказ на эксклюзивную ковровую коллекцию. Стоимость футболки составляет 2500 рублей.
🔥🔥🔥🔥🔥 Представляем вашему вниманию 4-й комплект игровой формы на сезон 2018/19! ⚡⚡⚡⚡⚡⚡ Уже сейчас открыт предзаказ на эксклюзивную ковровую коллекцию от нашего клуба! Предзаказ можно сделать в ЛС официальной группы вк: https://t.co/yHXpGfudkt pic.twitter.com/lCXaj2Ebv1
— Football Club Rostov (@rostovfc) August 21, 2018
Напомним, во время матча четвертого тура премьер-лиги с «Енисеем» (4:0) в трансляцию попал болельщик, пришедший на трибуну с ковром.
В «Ростове» заявили, что такой же ковер появится на базе клуба, если пост в твиттере соберет не менее 500 лайков. В итоге он понравился более двум тысячам пользователей, и накануне ковер постелили на базе.
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