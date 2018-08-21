Sale-игры: какие товары для школьников продаются со скидкой и стоят дешевле?

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Sale-игры: угадайте, какая вещь продается со скидкой и стоит дешевлеСможете ли вы определить, какая из двух позиций продается со скидкой и стоит значительно дешевле похожей вещи из другого магазина?

В школу с максимальной экономией Как видите, даже сейчас, в период повышенного спроса на школьные товары, на них вполне можно найти скидки и значительно сэкономить. Шопинг-хак: ищите одежду, обувь и аксессуары для школы не только в специализированных магазинах, но и среди ассортимента масс-маркета. Именно там можно найти скидки, выгодные предложения и распродажи прошлых коллекций.

Сарафан слева Finn Flare продается со скидкой 30% и стоит 2 999 р. вместо 4 399 р. Сарафан Gulliver стоит 3 999 р.

Синяя рубашка Acoola стоит 999 р. вместо 1599 р. (скидка 30%) А рубашка Stenser стоит 1799 р.

Черно-белый рюкзак Vitacci продается с скидкой 40% и стоит 1674 р. (вместо 2789 р.) Рюкзак Polar стоит 4 199 р.

Туфли справа T. Taccardi стоят 1279 р. вместо 1599 р. (скидка 20%). Стеганые туфли Paola стоит 5 799 р.

Серые кроссовки Nike продаются со скидкой и стоят 3 290 р. вместо 5 990 р. (скидка 45%). Кроссовки Salomon стоят 6 490 р.

Мнение специалиста: из каких тканей покупать школьную форму? Ирина Завьялова

врач-дерматолог, трихолог

«Покупая детскую одежду, можно экономить на фасоне, бренде, модных тенденциях, но только не на ткани»

Так как ребенок проводит в школьной форме значительную часть дня, она должна быть, во-первых, удобная, а во-вторых соответствовать трем требованиям: пропускать воздух, впитывать влагу и не вызывать аллергию. Поэтому я советую сделать свой выбор в пользу натуральных тканей: хлопка, сатина — он обладает низкой теплопроводностью, поэтому подходит для теплого времени года — тонкого льна и шерсти. Важно: чаще всего раздражение и аллергия на ткань появляется на самых нежных участках кожи — например, на внутренней стороне локтя. Если вы заметили в этой области покраснения, крапивницу, расчесанные места, то это верный признак, что ткань школьной формы выбрана неудачно.