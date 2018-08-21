«Русский Силуэт» щедр на таланты

В отборочных турах приняли участие около 3000 молодых дизайнеров.

Московский полуфинал XII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт» прошел в РГУ имени Косыгина 20 августа.

24 коллекции из 300, подготовленных участниками на конкурс молодых дизайнеров «Русский Силуэт» в Москве, предстали на подиуме. Среди конкурсантов — студенты Лаборатории моды Вячеслава Зайцева , Национального института дизайна РГУТиС, РГУ имени А. Н. Косыгина.

Авангард, романтизм, гранж, ретро, модерн — начинающие модельеры экспериментируют, ищут себя. И возможно, именно один из этих ребят вскоре будет задавать тон современной российской моды.

В этом году в отборочных турах «Русского Силуэта», проводимого при поддержке Минпромторга России , приняли участие около 3000 молодых дизайнеров из различных регионов страны: от Калининграда до Владивостока.

— 20 лет назад именно здесь, в этом зале, мы начинали наш первый московский полуфинал. Мы гордимся, что наш конкурс стал частью большой программы по развитию модной индустрии в России. И я верю, что уже в ближайшее время каждый из нас с гордостью будет носить стильную одежду с надписью «Сделано в России»!», — отметила председатель конкурсного жюри Татьяна Михалкова

Третий отборочный этап конкурса в Москве, а именно дефиле, выявил 6 конкурсантов, которые выходят в финал. Ими стали: Ирина Мочалина (коллекция «Варвара-краса…»), Кристина Минниханова («Квадрат в кубе»), Лилит Петросян («Свет в океане»), Мария Кузнецова («Love Letter»), Анастасия Козлова («Русский сувенир»), Парасковья Иннокентьева («Елю-еня»). Кроме того, несколько молодых дизайнеров жюри отметило спецпризами: обучение make-up на Мосфильме от Estel Shine, эксклюзивный каталог «От конструктивизма к дизайну» от Наталии Козловой, участие в показе на Неделе моды в Москве от его организатора Валерия Белгородского.

Впереди у финалистов — завершающее испытание: им предстоит продемонстрировать свои модели 10 ноября на главном подиуме в Гостином дворе.