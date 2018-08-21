Кроссовки помогут в борьбе с загрязнением планеты

Высокотехнологичные кроссовки представил бренд Stella McCartney. Они сделаны из экологичных материалов, которые можно переработать на 100%, а еще модель собирается как конструктор — подошва не склеена с верхней частью, а соединяется с помощью пазов. Это необходимо для удобства переработки и отказа от вредных клеящих веществ. При создании коллекции Loop Sneakers использовано небольшое количество клея, но по мнению авторов, он имеет минимальное негативное влияние на природу.

При создании одной пары кроссовок выделяется до 13 кг углекислого газа.

Над Loop Sneakers в течение 18 месяцев работали лондонские дизайнеры, а производство будет происходить в Италии.

Как отмечает британская газета Evening Standard, мировой рынок обуви вырастет до 426 миллиардов долларов в ближайшие 4 года.

Стелла Маккартни представила новую модель