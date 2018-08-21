Ещё
Кроссовки помогут в борьбе с загрязнением планеты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроссовки помогут в борьбе с загрязнением планеты 

Overtime.life 39 минут назад
Фото: Overtime.life
Высокотехнологичные кроссовки представил бренд Stella McCartney. Они сделаны из экологичных материалов, которые можно переработать на 100%, а еще модель собирается как конструктор — подошва не склеена с верхней частью, а соединяется с помощью пазов. Это необходимо для удобства переработки и отказа от вредных клеящих веществ. При создании коллекции Loop Sneakers использовано небольшое количество клея, но по мнению авторов, он имеет минимальное негативное влияние на природу.
При создании одной пары кроссовок выделяется до 13 кг углекислого газа.
Над Loop Sneakers в течение 18 месяцев работали лондонские дизайнеры, а производство будет происходить в Италии.
Как отмечает британская газета Evening Standard, мировой рынок обуви вырастет до 426 миллиардов долларов в ближайшие 4 года.
Стелла Маккартни представила новую модель
Overtime.life: последние новости
«Куртка будущего» создана из графена Wikipedia может составить конкуренцию Supreme Loewe выпустил кроссовки Dinosaur Sneaker
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем занимаются кошки, пока вы спите5
«Такого мужика упустила»: откровения звезды «Ранеток»
Наталья Сенчукова поразила снимком в купальнике
Звезда с самой некрасивой грудью ошиблась с платьем
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ1
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:53
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Звёзды
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
06:08
Охранники звезд, с которыми рискованно связываться
Звёзды
03:46
Звезда с самой некрасивой грудью ошиблась с платьем
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение