Cамый большой в Европе бутик Breguet открылся в Москве

Часовой дом Breguet открыл в московском ГУМе обновленный бутик. Ранее бутик работал на этом же месте, сейчас он расширился и занимает два этажа вместо одного. Новое пространство площадью 317 кв. м. станет самым большим магазином марки в Европе, в том числе больше бутика в Цюрихе и флагмана в Париже на Вандомской площади. Самый большой в мире бутик Breguet находится в Шанхае. Он занимает отдельное трехэтажное здание площадью 598 кв. м.

На первом этаже бутика в ГУМе представлена часовая коллекция, а также ювелирные украшения, созданные мастерами марки. На втором этаже разместили официальный сервисный центр и пространство, где клиентам будут доступны дополнительные услуги. Например, там установили ручную гильоширную машину 1910 г. (доставленную из штаб-квартиры марки в Вале де Жу), на которой можно освоить ювелирно-часовую технику нанесения сложных узоров «гильоше».

Там же, на втором этаже, разместили первый в России музей Breguet, где представлены редкие исторические часы марки и сопутствующие архивные материалы. Сейчас в бутике можно увидеть дорожные часы князя Сергея Голицына, маленькие настольные часы из четырех частей князя Щербатова, часы под браслет, проданные Анатолию Демидову (одному из представителей династии Демидовых). Экспозиция будет меняться, уточняют представители марки. Российский музей — четвертый в мире после Парижа, Цюриха и Шанхая.

Коллекция исторических часов музея Breguet насчитывает более 70 экземпляров карманных и настенных часов, а также часовых механизмов, произведенных как самим Арбахамом-Луи Бреге, так и его наследниками. Среди них, например, есть модели, принадлежащие Наполеону Бонапарту, императрице Жозефине и королеве Франции Марии-Антуанетте. Большинство моделей существует в единственном экземпляре.