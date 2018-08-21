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В Москве появилось новое часовое пространство
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В Москве появилось новое часовое пространство 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Швейцарская мануфактура Breguet открыла в московском универмаге ГУМ свой крупнейший в Европе двухэтажный бутик. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 августа.
Площадь магазина составляет 317 квадратных метров. Дизайн интерьера обновленного бутика построен на контрасте матового стекла с гильошированными узорами и декоративных элементов из дерева ценных пород.
На первом этаже размещены демонстрационные залы, где клиентам предлагается часовая коллекция Breguet и ювелирные украшения. На втором этаже — официальный сервисный центр Breguet, залы для приема посетителей с видом на Кремль и первый в России музей Breguet с историческими экспонатами и архивными материалами. В числе экспонатов — дорожные часы князя Сергея Голицына, маленькие настольные часы из четырех частей, принадлежавшие князю Щербатову, часы под браслет, проданные меценату Анатолию Демидову, князю Сан-Донато, а также многие другие редкие модели.
В музее клиенты могут на собственном опыте познакомиться с ювелирно-часовой техникой нанесения узоров гильоше: в музей из штаб-квартиры Breguet в Вале де Жу привезли старинную ручную гильоширную машину 1910 года выпуска.
Компания Breguet основана часовщиком Абрахамом-Луи Бреге, который открыл свой первый магазин в Париже в 1775 году. В 1795-м, после нескольких лет работы в Швейцарии Бреге занялся разработкой собственных калибров часов. В 1801 году он запатентовал турбийон, в 1816-м стал членом французской Королевской академии наук и членом французского Bureau International des Poids et Mesures (Палаты мер и весов). В настоящее время марка Breguet принадлежит Swatch Group.
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