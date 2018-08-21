В Москве появилось новое часовое пространство

Швейцарская мануфактура Breguet открыла в московском универмаге ГУМ свой крупнейший в Европе двухэтажный бутик. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 августа.

Площадь магазина составляет 317 квадратных метров. Дизайн интерьера обновленного бутика построен на контрасте матового стекла с гильошированными узорами и декоративных элементов из дерева ценных пород.

На первом этаже размещены демонстрационные залы, где клиентам предлагается часовая коллекция Breguet и ювелирные украшения. На втором этаже — официальный сервисный центр Breguet, залы для приема посетителей с видом на Кремль и первый в России музей Breguet с историческими экспонатами и архивными материалами. В числе экспонатов — дорожные часы князя Сергея Голицына, маленькие настольные часы из четырех частей, принадлежавшие князю Щербатову, часы под браслет, проданные меценату Анатолию Демидову , князю Сан-Донато, а также многие другие редкие модели.

В музее клиенты могут на собственном опыте познакомиться с ювелирно-часовой техникой нанесения узоров гильоше: в музей из штаб-квартиры Breguet в Вале де Жу привезли старинную ручную гильоширную машину 1910 года выпуска.